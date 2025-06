Domani torna la Fiera del Fumetto: protagonisti Diabolik e le figurine di Ezio Bosso ed Enzo Bearzot

Domani, domenica 8 giugno, ritorna nel suo consueto appuntamento di inizio estate l’appuntamento dedicato a tutto ciò che gravita intorno al mondo del fumetto: un momento imperdibile per gli appassionati di comics e fantasy. Come sempre presso il Mercato Coperto di Piazza Madama Cristina con orario continuato dalle 9 alle 19.

In questa edizione, oltre alla consueta rassegna di fumetti, albi storici, graphic novels, action figures e tavole originali, debuttano anche dei fumettisti e disegnatori: da segnalare la presenza di Federico Fissore, in arte SOTA, brillante illustratore di fantascienza e robot e 3D artist.

Tra i fumetti storici molti pezzi andranno…a ruba: e allora restando in tema cominciamo con il parlare di UNO STAND INTERAMENTE DEDICATO A DIABOLIK! La collezione completa dei fumetti, ma anche tantissimi gadget, action figure, statuette, manifesti, spille, modellini della iconica auto (una Jaguar E-type anni ’60) del celebre ladro ideato dalle sorelle Giussani.

Come sempre fornitissima l’area “FIGURINE”, con quelle dei calciatori a fare la parte del leone. Si tratta infatti di un settore amatissimo dai collezionisti e dagli appassionati, che l’8 giugno potranno trovare le figurine degli anni ’60-’70-’80, con qualche “chicca” assolutamente eccezionale: le figurine di Pelè e di Eusebio, oltre a quelle di Maradona e ad album rari degli anni ’60.

Ma, sempre dal mondo figurine, quelle più affascinanti saranno le FIGURINE SOLIDALI DI EZIO BOSSO, GIORGIO GABER ED ENZO BEARZOT. Si tratterà della loro prima presentazione ufficiale, e tutte sono state autorizzate dalle famiglie e dalle fondazioni o associazioni di riferimento. Una imperdibile occasione per celebrare il grande musicista torinese scomparso giusto 5 anni fa, uno dei nostri cantautori più geniali ed il CT dell’Italia campione del mondo 1982.

Non solo comics e particolarità assolute provenienti dal mondo delle figurine: spazio anche alle case editrici indipendenti, alla fantasy, alle tavole originali disegnate dai più grandi illustratori della storia del fumetto…

Non mancano per i collezionisti meno esigenti molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche.