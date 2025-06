Taglio del nastro e calci di rigore: il Dorina Mercadante riapre in grande stile

Taglio del nastro e grande entusiasmo nel tardo pomeriggio di ieri in Circoscrizione 6, dove è stato inaugurato il rinnovato impianto sportivo "Dorina Mercadante". Un momento di festa per tutto il quartiere, con tribune affollate, palloni che rotolano e volti felici. Un investimento di oltre 100mila euro

Un grande lavoro che vede gli spogliatoi completamente rinnovati e arredati, dopo che – tempo fa – ignoti avevano portato via ogni cosa. A completare il restauro, anche il rifacimento del manto dei due campi di calcio a 5, ultimato appena un mese fa. L’impianto di via Mercadante 133 conta inoltre due campi a 11, di cui uno in erba naturale, curato con dedizione quotidiana dai gestori, tra irrigazioni e manutenzione costante.

I lavori hanno richiesto un investimento importante, da 100mila euro, che segna però solo l’inizio. Da settembre, infatti, oltre alle scuole calcio, partiranno anche i lavori per l’installazione di luci a LED, un impianto fotovoltaico e nuove caldaie a risparmio energetico di ultima generazione. Il progetto della Varano Academy SSD Dorina

L’impianto, dunque, è quasi completamente rinnovato e, a disposizione delle attività della Varano Academy SSD Dorina, sarà un riferimento importante per centinaia di giovani sportivi del quartiere. A rendere ancora più festosa la giornata sono stati anche i calci di rigore tra il presidente della Circoscrizione Lomanto e alcuni portieri delle squadre di calcio, un piccolo siparietto andato in scena sopra ad uno dei nuovi campi in erba sintetica.

L’appuntamento si è svolto alla presenza del presidente e dei rappresentanti della Circoscrizione 6, della Parlamentare Augusta Montaruli, di Don Luca Cappiello della parrocchia Resurrezione del Signore, e ovviamente dei veri protagonisti della giornata: i ragazzi e gli allenatori della Scuola Calcio Dorina, insieme alle loro famiglie. I commenti

"Questo è un quartiere molto popoloso– ha dichiarato il presidente della Dorina Mercadante, Carlo Gilardino - Da un punto di vista sociale, la chiusura è stata un impatto negativo. Quindi riportarlo alla fruibilità degli abitanti è un punto di soddisfazione, e lo vediamo con i ragazzi che vengono a fare scuola calcio, che inizierà a settembre. Stiamo già facendo gli open day e abbiamo tanti bambini divertentissimi. Poi abbiamo le nostre squadre che giocano su ogni tipo di campi, spaziando da tutte le categorie: dai piccoli amici del 2018 fino alla seconda categoria. Questo impianto, inoltre, sarà aperto a tutti i residenti e i campi potranno essere affittati da tutti".

"Qui stiamo riportando la legalità– ha affermato il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto – I vecchi gestori guadagnavano in modo non corretto, quindi abbiamo deciso di riprenderlo in mano. Questo impianto ha un valore inestimabile per la nostra Circoscrizione. La società che ha vinto il bando è sana e ha creduto fin da subito in questi spazi. Quindi, ora, abbiamo tutti i mattoncini che servono per ricostruire questo territorio".

"Dalle periferie nascono i più grandi sogni– ha detto la parlamentare di FdI Augusta Montaruli – E questi bambini rappresentano il grande sogno di questo quartiere, grazie alla Circoscrizione e a chi ha collaborato perché questo posto prendesse le sembianze di queste opportunità". Il sogno di Don Luca

"Insieme al presidente ci siamo posti un sogno– ha raccontato Don Luca Cappiello – Oltre ai ragazzi che frequentavano già i campi, nel giro di qualche mese, che questo impianto possa prendere il giro giusto e tutti i ragazzi di questo quartiere possano vivere questo luogo. Questo territorio era della parrocchia: i parroci precedenti avevano ritenuto fosse troppo per loro, restituendo così il terreno alla Circoscrizione per far sì che i giovani potessero valorizzarlo al meglio".