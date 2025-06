Sei giornalista e vuoi mettere alla prova i tuoi talenti lontano da casa? C’è un posto di lavoro a tempo pieno con contratto FSNI

Targatocn.it (www.targatocn.it) , testata on line della provincia di Cuneo del Gruppo MoreNews, primo gruppo editoriale native del Nord Ovest, evolve e continua il suo percorso di crescita e ricerca una figura giornalistica a tempo pieno con contratto FSNI, quindi con tesserino dell’Ordine dei giornalisti.

Nel percorso di valutazione saranno titoli preferenziali le attitudini video e di pubbliche relazioni, i talenti nell’immagine, al netto delle capacità giornalistiche consolidate che si danno come acquisite. Sarà indispensabile il trasferimento in loco non essendo in alcun modo previsto lo smart working per la natura del lavoro da svolgere.

Inserimento nei prossimi 60 giorni. Inviare Curriculum a media@morenews.it con oggetto Candidatura per Targatocn ed allegato curriculum con nota di presentazione