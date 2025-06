L’attesa è finita! A Pinerolo torna Expo Mattoncino

C’è chi da anni lavora alla propria creazione in mattoncini per partecipare all’evento. Chi da mesi cura gli ultimi dettagli del proprio diorama per lasciare a bocca aperta i visitatori davanti al proprio paesaggio tutto in mattoncini. Sabato 14, dalle 14 alle 20, e domenica 15 giugno, dalle 10 alle 20, torna allo Stadio Olimpico di Pinerolo (Viale Grande Torino, 2) Expo Mattoncino, manifestazione biennale organizzata da To Make Eventi, punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Più di quaranta espositori, in 1.800 mq, mostreranno il meglio delle loro creazioni in un’atmosfera che permetterà anche ai più grandi di tornare un po’ bambini.

Oltre alle opere, ai diorami, e alle costruzioni in mostra ci sarà un’area ‘monta e smonta’, una dedicata ai mattoncini giganti, uno spazio gioco con gonfiabili e uno per il food. Inoltre, ci penseranno le mascotte e il Baby Dinosauro a regalare sorrisi ai più piccoli.

Raggiungere Expo Mattoncino è semplice anche per chi arriva con i trasporti pubblici da Torino, basta scendere alla Stazione Olimpica, adiacente allo Stadio.

Per informazioni: 345 1189816