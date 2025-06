14 giugno, Teatro Regio: una giornata di attività e festa per i 25 anni di Humanitas a Torino

In occasione dei 25 anni di Humanitas a Torino, una giornata unica all’interno del prestigioso Teatro Regio di Torino (piazza Castello, 215), uno dei simboli culturali della città, con gli specialisti di Humanitas Cellini e Gradenigo, le Cliniche Fornaca e Sedes Sapientiae e i centri Humanitas Medical Care.

Sabato 14 giugno, dalle 10 alle 18, sarà una giornata di festa pensata per tutta la famiglia: attività gratuite, giochi e test interattivi per adulti e bambini, consulti medici e momenti di approfondimento dedicati alla salute, ai corretti stili di vita e alla prevenzione.

Clicca qui per pre-iscriverti all’evento

Il village: attività e consulti gratuiti con i nostri specialisti

Nella Galleria Tamagno del Teatro Regio, sotto i portici di Piazza Castello, sarà allestito un villaggio dedicato alla prevenzione.

Tante le attività a ingresso libero da fare insieme agli specialisti e non solo:

energy bikes per pedalare producendo energia pulita

per pedalare producendo energia pulita una postazione con realtà aumentata e visori VR per mettere alla prova la propria vista

per mettere alla prova la propria vista un LEGO corner di laboratori Lego Technic con diversi modelli di Project kit e Kit Mosaico per adulti e bambini, per dare forma alle proprie idee, stimolare creatività e immaginazione

di laboratori Lego Technic con diversi modelli di Project kit e Kit Mosaico per adulti e bambini, per dare forma alle proprie idee, stimolare creatività e immaginazione un circuito di minigolf dedicato alla salute dei cinque sensi

dedicato alla salute dei cinque sensi un’area dedicata allo stile di vita per valutare il proprio benessere in termini di sonno, stress, alimentazione e molto altro.

Per tutta la giornata poi gli specialisti Humanitas saranno nella “Corte della prevenzione”, sempre in Galleria Tamagno, a disposizione per domande, curiosità e consulti gratuiti di Oculistica, Ortopedia, Ginecologia, Cardiologia, Endocrinologia, Senologia, Fisiatria, Urologia e altre specialità. I consulti sono su prenotazione nella pagina dedicata.

I talk nel foyer del toro: gli incontri dedicati alla prevenzione

Nel corso della giornata si terranno anche tre talk aperti al pubblico, all’interno del Foyer del Toro del Teatro Regio, con ingresso gratuito su prenotazione. Le conferenze vedranno la partecipazione di esperti e medici Humanitas, che affronteranno temi legati alla prevenzione, alla salute quotidiana e alle nuove frontiere della Medicina: dalla salute dedicata alla donna al movimento sino a un viaggio nei cinque sensi.

Non perderti l’evento: vai alla pagina dedicata e registrati a consulti e talk!

Humanitas, nella tua città, per la tua salute

Da 25 anni Humanitas è presente a Torino con Humanitas Cellini e Gradenigo, le Cliniche Fornaca e Sedes Sapientiae, i centri medici Humanitas Medical Care Lingotto, Principe Oddone e San Luca.

Una rete integrata di strutture che negli anni ha costruito percorsi di cura all’avanguardia, basati su qualità clinica, innovazione, tecnologia e attenzione alla persona.

Grazie al lavoro quotidiano di oltre 2.300 professionisti– tra medici, infermieri, tecnici, Servizio al Cliente e staff – nel 2024 gli ospedali Humanitas di Torino hanno curato oltre 300.000 persone. Un impegno costante per garantire alla comunità un percorso di cura completo, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura al follow up.

Clicca qui per pre-iscriverti all’evento