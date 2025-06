Nasce a Torino il “Percorso del Vermouth: a crearlo sono l’Orto Botanico e Canone Occidentale

A pochi passi dal centro città, nel cuore verde del Parco del Valentino, l’Orto Botanico dell’Università di Torino inaugura il nuovo “Percorso del Vermouth”: un’iniziativa che unisce storia, botanica e cultura del gusto. Partner dell’iniziativa è Canone Occidentale, l’azienda che produce Vermouth di Torino Superiore in una prospettiva di “svecchiamento” – come ha spiegato Roberto Roccati, Brand Ambassador di questa dinamica realtà – dell’immagine di questo prodotto. Lungo il percorso, visitabile ogni weekend, i visitatori possono avvicinarsi a uno dei simboli della torinesità attraverso le sue componenti naturali: il Vermouth nasce infatti da un dialogo tra vino e specie botaniche, ed è proprio alle erbe, radici, spezie e fiori che ne costituiscono l’anima aromatica che l’Orto universitario torinese dedica questo nuovo spazio. Un’iniziativa esperienziale che, tra serre e aiuole, racconta una storia di gusto lunga oltre due secoli.

L’aperitivo simbolo di Torino, nata nella capitale sabauda nel 1786

Il Vermouth di Torino ha una data e un luogo di nascita precisi: 1786, in una bottega del centro cittadino, dove Antonio Benedetto Carpano ebbe l’intuizione di unire vino moscato con spezie ed erbe officinali. La sua formula, che grazie a uno specifico consorzio di tutela può contare su un rigoroso disciplinare, è un mosaico di sentori che la tradizione liquoristica sabauda ha tratto nel tempo dalle conoscenze botaniche via via sviluppatesi. Non sorprende quindi che proprio l’Orto Botanico dell’Università di Torino – istituzione fondata nel 1729 e custode di oltre 4000 specie vegetali – abbia scelto di dedicare un percorso esclusivo alle piante che compongono la miscela aromatica del Vermouth. Un riconoscimento al ruolo storico della città nella messa a punto di uno dei prodotti più raffinati del made in Italy enologico.

Un allestimento immersivo tra l’assenzio e le specie botaniche che aromatizzano il Vermouth

Il nuovo “Percorso del Vermouth”, ispirato alla visione dell’esperto di Vermouth Fulvio Piccinino, è stato messo a punto con rigore scientifico e passione da Loic Maurice Mingozzi, responsabile scientifico dell’Orto, e da Michele Marzella, bartender di spicco che ha partecipato al progetto voluto con forza da Codice Occidentale. Il visitatore ora può così muoversi tra aiuole e serre, esplorando da vicino le specie botaniche che danno vita al profilo sensoriale del Vermouth: dall’assenzio pontico e romano alla maggiorana, dal rabarbaro al sambuco, dal ginepro alla camomilla. L’esperienza resa possibile da questo percorso unisce dunque scienza e piacere, permettendo di vedere, annusare e talvolta toccare ciò che di solito è nascosto dietro l’etichetta di una bottiglia.

Visite ogni weekend: un’occasione per scoprire dal vivo gli ingredienti del Vermouth

Il “Percorso del Vermouth” sarà accessibile ogni fine settimana: il sabato dalle 14:30 alle 19:00, la domenica e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 19:00 (Informazioni: www.ortobotanico.unito.it.). Una scelta, volta a valorizzare il patrimonio dell’Orto Botanico, pensata per coniugare turismo, divulgazione e promozione culturale, rendendo il percorso fruibile anche da chi visita la città per il weekend. Canone Occidentale, partner del progetto, rafforza dal canto suo il legame tra la sua produzione contemporanea e le radici storiche di un grande classico torinese. In definitiva un interessante occasione per scoprire il Vermouth in una forma inedita, osservando e respirando dal vivo quelle specie botaniche che, fatte interagire nella creazione del Vermouth, una volta nel bicchiere riescono poi a stupire.