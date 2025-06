Pitti Uomo al via con 740 brand, il 45% sono esteri 

(Adnkronos) - Quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni: è l'edizione estiva di Pitti Immagine Uomo, la numero 108, che si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi, martedì 17, fino a venerdì 20 giugno. Al centro dell'attenzione ci saranno le collezioni Primavera/Estate 2026 di 740 brand, di cui il 45% esteri. Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina ideale per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati più importanti.

Attraversare la Fortezza da Basso, rinnovata con allestimenti speciali che esaltano la creatività degli espositori, sarà un'esperienza coinvolgente, un momento di business e di conoscenza che arriverà a coinvolgere anche altre scenografiche location fiorentine.

La cerimonia di inaugurazione di Pitti Uomo 108 si tiene oggi alle ore 10.30 all'UniCredit Theatre - Sala della Scherma in Fortezza da Basso. Introduzione e saluti di Antonella Mansi (presidente Centro di Firenze per la Moda Italiana), Antonio De Matteis (presidente Pitti Immagine), Sara Funaro (sindaco di Firenze), Eugenio Giani (presidente Regione Toscana) e Annalisa Areni (Head of Client Strategies Unicredit). Interventi e conclusioni di Luca Sburlati (presidente Confindustria Moda) e Matteo Zoppas (presidente Agenzia Ice). In occasione della cerimonia di inaugurazione verrà conferito il Premio Pitti Immagine Uomo 2025 a Guess.

"L'edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme", commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. "L'attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma a giugno apriremo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori. Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali. È proprio questo concentrato di creatività e professionalità che fornisce a ogni edizione l'energia migliore per trasformare gli ostacoli in leve di sviluppo. Quattro giorni insieme, per confrontarsi e incontrarsi, rappresenteranno un volano incredibile per consolidare il business e aprire nuove prospettive di sviluppo soprattutto in tempi non proprio facili".

Pitti Uomo, anche a questa edizione, intensifica i progetti di incoming con l'obiettivo di convogliare in Fortezza i top buyer più influenti da ogni parte del mondo e di offrire agli espositori la possibilità di farsi conoscere. Sono attesi compratori in arrivo dai mercati più importanti e i rappresentanti dei principali department store e delle boutique indipendenti, dei negozi di ricerca e dei concept store.

Ecco le insegne che hanno confermato la loro partecipazione: 10 Corso Como (Italia); 10 Corso Como (Corea del Sud); About You (Germania); Abseits (Germania); Almalki Group (Arabia Saudita); Amanojak (Giappone); Andreas Murkudis (Germania); Apropos (Germania); Artifacts (Taiwan); Autograph (Regno Unito); Barneys Japan (Giappone); B1ock (Cina); Baby Youngster (Malesia); Beaker (Corea del Sud); Beams (Giappone); Bergdorf Goodman (Stati Uniti); Biffi (Italia); Bloomingdale’s (Stati Uniti); Boyner Group (Turchia); Braun (Germania); Breuninger (Germania); Brown Thomas (Irlanda); Browns (Regno Unito); Bungalow (Germania); Calexico (Australia); Capital Grand (Cina); Central Retail (Thailandia); Chalhoub (Emirati Arabi Uniti); Code 7 (Russia); Concept N (Emirati Arabi Uniti); Deecee Style (Svizzera); End Clothing (Regno Unito); Engelhorn (Germania); Eraldo (Italia); Fashion Clinic (Portogallo); Folli Follie (Italia); Footshop (Rep.Ceca); Frame (Emirati Arabi Uniti); Frasers Group (Regno Unito); Galeries Lafayette (Francia); Galeries Lafayette Doha (Qatar); Galeries Lafayette Mumbai (India); Gente Roma (Italia); Giglio Bagnara (Italia); H Lorenzo (Stati Uniti); Hankyu Hanshin (Giappone); Harry Rosen (Canada); Harvey Nichols (Regno Unito); Harvey Nichols Doha (Qatar); Harvey Nichols Dubai (Emirati Arabi Uniti); Harvey Nichols Riyadh (Arabia Saudita); Highsnobiety (Germania); Hirmer (Germania); Holt Renfrew (Canada); Hug (Cina); Ian Peggs (Regno Unito); Isetan Mitsukoshi (Giappone); J1M5 (Cina); John Lewis (Regno Unito); Julian Fashion (Italia); Kadewe (Germania); Kamen (Russia); Kolon Industries (Corea del Sud); La Maison Simons (Canada); La Samaritaine (Francia); Lane Crawford (Cina – Hong Kong); Lansmere (Corea del Sud); Le Bon Marché (Francia); Level Shoes (Emirati Arabi Uniti); Liberty London (Regno Unito); LN-CC (Regno Unito); Lodenfrey (Germania); Lotte (Corea del Sud); Luisaviaroma (Italia); Lukse (Russia); Luxba (Cina); Luxemporium (Cina); Mantovani (Italia); Martinpatrick 3 (Stati Uniti); Marubeni Corporation (Giappone); Meyer Potz (Germania); Michele Inzerillo (Italia); Mitchell of Westport (Stati Uniti); Monn (Svizzera); Mr Porter (Regno Unito); Mukta (Giappone); Mytheresa (Germania); Neom (Arabia Saudita); Nino Alvarez (Spagna); Nitty Gritty (Svezia); Nordstrom (Stati Uniti); Norse (Danimarca); Nugnes 1920 (Italia); Onward Kashiyama (Giappone); Palette art alive (Giappone); Peak (Russia); Peek & Cloppenburg (Germania); Pompeu (Spagna); Porrini Moda (Italia); Printemps (Francia); Reyer Sport (Austria); Rezet House (Danimarca); Richard Gelding (Regno Unito); Rinascente (Italia); Road Sign (Taiwan); Robert Old (Regno Unito); Rosa & Teixeira (Portogallo); Rubaiyat (Arabia Saudita); Saks Global (Stati Uniti); San Francisco Market (Corea del Sud); Santa Eulalia (Spagna); Selfridges (Regno Unito); Serra Claret (Spagna); Shepherd & Woodward (Regno Unito); Ships (Giappone); Si Fashion (Emirati Arabi Uniti); Silver Deer (Messico); SKP (Cina); Smets (Lussemburgo); SND (Cina); Sneakersnstuff (Svezia); Soeren (Germania); Sport and Moda (Ucraina); Sportivo (Spagna); Ssense (Canada); Stijl (Belgio); Takashimaya (Giappone); Tannery (Corea del Sud); Tessabit (Italia); The Broken Arm (Francia); The Business (Regno Unito); The Superior Shop (Stati Uniti); The Webster (Stati Uniti); This Thing of Ours (Regno Unito); Thomas I Punkt (Germania); Traektoria (Russia); Trends (Taiwan); Trunk Clothiers (Regno Unito); Tsum (Russia); United Arrows (Giappone); Vakko (Turchia); Voo store (Germania); Wako & Co (Giappone); Wise (Italia).

Due ruote, una grande passione. È Pitti Bikes il tema dei saloni estivi di Pitti Immagine che si presentano attraverso le nuove campagne adv coordinate dal creative director Angelo Figus, con le immagini scattate dal fotografo Alessandro Timpanaro e con l'editing grafico di Alessandro Gori. Mentre la Fortezza diventa un ideale circuito, tra moda e lifestyle, grazie agli allestimenti curati da Alessandro Moradei. A Pitti Uomo 108, il tema Pitti Bikes assume una connotazione particolare e diventa Bikester.

Individualista e aggregante, performante e rilassata, tecnologica e artigianale, progressista e conservatrice, competitiva e amicale, futurista e vintage, la bicicletta riassume il dualismo dei nostri tempi, quel dinamismo alla ricerca di un punto di equilibrio fra metropoli e borghi, natura e paesaggi urbani, fra conservare e inventare e, a livello personale, tra solitudine e socialità, fra valore e appartenenza.

La Fortezza da Basso, come un grande department store, accoglie gli espositori di Pitti Uomo offrendo ai visitatori un mix di brand e di generi che intercetta e soddisfa le esigenze del mercato. Sono confermate le 5 sezioni - Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out: dal classico all'informale, passando per il mondo della ricerca e dell’outdoor. A queste si aggiunge la novità di questa edizione Becycle @ Pitti Uomo 108. Nato lo scorso anno alla Stazione Leopolda, in occasione della partenza del Tour de France a Firenze, Becycle - l’evento di Pitti Immagine dedicato alla bicicletta - entra per quest’anno all’interno di Pitti Uomo, andando in scena in Fortezza alla Sala della Ronda. Mantenendo una propria identità specifica, presenterà una selezione di top brand del mondo cycling ma aprendo un colloquio con un mondo allargato, e non solo dal taglio strettamente sportivo. L’aspetto tecnologico e quello di stile di vita, l’attenzione alla ricerca, all’innovazione, l’evoluzione dei materiali e del design, la voglia di spingersi oltre e di coinvolgere altri aspetti intorno al singolo pezzo, soggetto eccellente. Becycle andrà in scena alla Ronda, spazio che ospita la sezione I Go Out, in un nuovo e speciale set di allestimento del padiglione, che invaderá anche la piazza antistante, curato dai creativi di Sopa Design. I brand cycling che partecipano sono: Ashmei, Colnago, De Rosa, Nalini, Pas Normal Studios, Passoni, PH Apparel + Rolling Dreamers, Sox Footwear e Tripoint. In occasione di Pitti Uomo, Colnago e Pas Normal Studios presenteranno una speciale collaborazione, e organizzeranno anche una Ride a Firenze con arrivo in Fortezza. Anche PH + Rolling Dreamers hanno in programma un evento speciale, una community ride nel calendario di Pitti. Ad arricchire il set di allestimento di Becycle anche una speciale installazione di immagini a cura di Rouler Magazine, rivista culto della cycling culture contemporanea.

Debutta un progetto ambizioso, destinato ai brand della sezione Superstyling. Lo spazio dell'Arsenale si presenta con un layout rinnovato grazie al nuovo allestimento firmato DWA - Design Studio, realtà multidisciplinare nel campo della progettazione, con base a Milano e collaborazioni prestigiose nel campo del design, moda e lusso. I progettisti hanno concepito uno spazio funzionale e al tempo stesso sofisticato. Al centro spicca un'installazione sospesa: forme geometriche in tessuto argento e riflettente scandiscono il lungo corridoio creando giochi di luce. Trasparenze che cambiano al cambiare dell'illuminazione nei diversi momenti della giornata. Lo stesso tessuto è impiegato come elemento divisorio dei diversi stand.

Fantastic Classic è la sezione in cui si concentrano le aziende più rappresentative del menswear formale per un guardaroba elegante e in costante aggiornamento. Nomi storici del made in Italy si affiancano ad aziende e designer emergenti che reinterpretano l'arte del tailoring in chiave contemporanea. Tra i brand presenti: 04651/ A Trip in a Bag; Alberto Luti; Alessandro Gherardi; AT.P.CO; Barmas; Bluemint; Bob; Bomboogie; Brett Johnson; Briglia 1949; Brunello Cucinelli; Caruso; Crockett & Jones; Cruna; Damat Tween; Dekker; Devore Incipit; Digel; Doihokosho; Doriani Cashmere; Doucal's; Edward Green; Emanuele Maffeis dal 1958; Entre Amis; Eton; Fabi; Ftc; Fox Umbrellas; Giannetto Portofino; Gierre Milano; Gms75; Gran Sasso; Green George; Guglielminotti; Herno; Herno Laminar; Hèskimo; Kimonorain; Kired; L.B.M. 1911; LF Luis Figo; L'Impermeabile; Loake; Lock & Co. Hatters; Lorenzoni; Mackintosh; Maerz Muenchen; Manuel Ritz; Manzoni24; Marco Pescarolo Napoli; Orlebar Brown; Paoloni; Paul & Shark; People Of Shibuya; Piacenza 1733; Piquadro; Rifugio; Roy Robson; Sand Menswear; Settefili Cashmere; Sonrisa Camiceria Uomo; Stefano Ricci; Stetson; Stuart Weitzman; Studio Seidensticker; Sturlini; Suns; Tateossian London; Tatras; TBD Eyewear; Tintoria Mattei; Tombolini; Tiger of Sweden; Tramarossa; Valsport; Xacus.

Futuro Maschile è la sezione che offre una panoramica completa sul contemporary menswear e sui progetti di collaborazione più interessanti. Qui sfilano una serie di brand di ricerca, capaci di progettare un guardaroba evoluto, in cui gli stili si contaminano mixando sartorialità, tessuti innovativi e dettagli luxury. Tra i brand in fiera: Alexander Hotto; Alfredo - only for friends; Ant45; Arma; Avant Toi; Belowten; Benibeca; Bonastre; Buttero; Caleb Paris; Cazal eyewear; Castaner; Children of the Discordance; Croots England; Dan Ward; De Bonne Facture; Denobiliaryparticle; Domestique; Etiam; Faliero Sarti; Felisi; Frescobol Carioca; G.R.P.; Ghoud Venice; Gunia Project; Giabsarchivio; Hannes Roether; Ibeliv; Ikiji; Isabel Benenato; J∞QUALITY; Jacques Solovière Paris; Joco; John Smedley; Lisa Yang; Longo; Lodenfrey; Ma' Ry' Ya; Manebì; Magazzino Ricambi; MD11VDC; Miez; Nine: Inthe: Morning; NNT Lab; No Map Society; Novel Fineries; Paraboot; Paul & Joe; Paradox introduces Raquedo; Péro x Hello Kitty; Premiata; Philippe Zorzetto; Ring Jacket; Roberto Collina; Ron Dorff; Scaglione; Stefan Brandt; Teclor; Timothée Paris; Transit; True Tribe; Zen.

Dynamic Attitude è la sezione che porta in scena collezioni disegnate per accompagnare il movimento. Sport e streetwear sono le categorie di riferimento all'interno delle quali si muovono brand capaci di proporre outfit innovativi e confortevoli, dal cuore tecnologico, concedendosi anche citazioni vintage. Tra i brand presenti: 24Bottles; Aeronautica Militare; Alphatauri; Anerkjendt; B.D. Baggies; Baracuta; Barbour; Berghaus; Bikkembergs; Blundstone; Blend; Cala 1789; Canadian; Champion; Clae; Copenhagen Studios; Cotopaxi; Crocs; Cycle; D1 Milano; Daniele Fiesoli; Drykorn; Duno; Ecco; Ecoalf; Ellesse; Etonic; Filson; Foamers; Fracap; Franks; Gabba; Genesis; GNL Footwear; Goorin Bros.; Got Bag; Guess Jeans; Guess Man; Helly Hansen; Icecream; In The Box; Ilse Jacobsen Hornbæk; Juicy Couture; Kangol; Kizik; KNT Kiton New Textures; La Martina; Londinese; Lotto Leggenda; Macron Clubhouse; MC2 Saint Barth; Mou; Outhere; OWN Off With Nature; Prohibited; Project X Paris; Psycho Bunny; Rag & Bone; Replay; Sebago; Soldini80; Solid!; South Garage; Spiewak; Sun68; Superdry; Superga; U.S. Polo Assn.; Prokeds1949; Universal Overall; U- Power; Voile Blanche; Weekend Offender.

Superstyling è la sezione che guarda oltre, anticipando i trend attraverso scelte estetiche fuori dagli schemi: nuove silhouette, tagli genderless e materiali stagionali. Brand sono capaci di captare nuove istanze sociali per trasformarle, con un atto creativo, in un guardaroba dallo stile distintivo. Tra i brand: A Leather; Again; Al Ain; American Vintage; Amaranto; Ancient Greek Sandals; Armor Lux; Astorflex; Bailey 1922; Bl'ker Vintage; Bonheur; Campomaggi; Capetto; Chesapeake's; Cookman; Coopettebros; D.A.T.E.; Dragon Diffusion; Faherty; Flower Mountain; Forniture Civili by Romano Ridolfi; Gallia Knit Project; Goldwin; Guanabana Handmade; Harris Wharf London; Id.Eight; Iron and Resin; Kappy Design; Kerrin; Kleman; La Paz; Les Deux; Llosa; Manifattura Ceccarelli; Mattia Capezzani; Mos Mosh Gallery; Nanamica; Nappa Dori; National Standard; Novesta; Olow; Off Grid; Resolute; Shawclassy; Silpa; Sweyd; The Chino Revived; The Mercer Brand; The.Nim; Thebe Magugu x Pantofola D’oro; The Real Garcia; Trc; Unimatic; #Whysocerealz!; Woc; Zespà.

I Go Out è la sezione che illustra in maniera esaustiva le potenzialità stilistiche dell'outdoor. Qui la moda si interseca con il lifestyle. Grande importanza assumono gli accessori. Mentre gli outfit diventano passe partout perfetti sia per vivere a contatto con gli elementi naturali sia per vivere le metropoli. Tra i brand: Allied Feather + Down; Côte&Ciel; Colin Meredith; Crispi; DB; Elliker; Equipement de Vie; Fessura; Karhu; Keen; Meeko; Minnessak; Monofoo; Norda; Osprey; Quartz Co; Scandinavian Edition; Uppervoid.

Tra i nomi nuovi e i rientri a Pitti Uomo figurano: Ancient Greek Sandals; Ashmei; Belowten; Benibeca; Beorma; Buttero; Blend; Castaner; Capetto; Cazal eyewear; Children of the Discordance; Clae; Colin Meredith; De Rosa; Domestique; Dragon Diffusion; Drykorn; Enzo Pisano Napoli; Etiam; Faherty; Fessura; Foamers; Frescobol Carioca; Franks; Genesis; Ghoud Venice; GNL Footwear; Guanabana Handmade; Gunia Project; Helly Hansen; Ibeliv; Icecream; Ilse Jacobsen Hornbæk; Kappy Design; Kimonorain; Kleman; La Martina; Le Plagiste; Manebì; Marda; Massimo Sabbadin; MD11VDC; Medelian; Miez; Mos Mosh Gallery; Mosso Sunwear; NNT Lab; No Map Society; Novel Fineries; Novesta; Olow; Orlebar Brown; Off Grid; Paradox introduces Raquedo; Passoni; Péro x Hello Kitty; Prokeds1949; Pocca; Philippe Zorzetto; PH Apparel + Rolling Dreamers; Project X Paris; Rabari; Replay; Sanje; SSSTUFFF; Shawclassy; Silpa; Sox Footwear; South Garage; Superdry; Seay; Tateossian for Lamborghini; The Real Garcia;Tiger of Sweden; True Tribe; Tripoint; Universal Overall; U-Power; Weekend Offender; Zespà.