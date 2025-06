Al Parco dell'Istituto Pacchiotti, la rievocazione della Battaglia storica nel '700

Domenica 22 giugno si svolgerà presso il Parco dell’Istituto Pacchiotti la manifestazione “Battaglia storica nel ‘700” organizzata dall’associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706.

La manifestazione prevede alle 15,30 il ritrovo presso il Pacchiotti ove sarà allestito l’accampamento militare seguendo le regole e i costumi del ‘700, in cui ci saranno diversi figuranti in abiti e divise militari d’epoca.

A seguire sfilata per le vie del centro storico “Giaveno antica” (via Roma, piazza San Lorenzo) con sosta e omaggio presso la Lapide dei Caduti in piazza San Lorenzo; ritorno al Pacchiotti, discorso delle autorità e ricostruzione della battaglia dell’Assedio di Torino, con dettagli storicamente provati e spari a salve, in cui dopo l’insediamento del drapò si fronteggeranno un avamposto dell’esercito francese e un caposaldo dell’esercito del ducato sabaudo con l’esplosione di alcuni colpi di cannone e di fucile (a salve).

“Una nuova manifestazione nel panorama degli eventi giavenesi – commenta il Sindaco, Stefano Olocco – Sono contento di ospitare gli Amici del Museo Pietro Micca perché sono una garanzia di ricostruzione fedele dei costumi e degli eventi e spero che la ricostruzione della battaglia possa piacere a grandi e piccini, per avere memoria di come si viveva e purtroppo anche si moriva un tempo”.