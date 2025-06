Le mitiche Fiat 500 salgono al Sestriere per il raduno “Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche”

Domenica 29 giugno gli appassionati delle FIAT 500 storiche, quelle prodotte tra il 1957 e il 1977, si ritrovano a Sestriere per la nona edizione del raduno “Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche”, organizzato dal Coordinamento della Valle di Susa e con il patrocinio del FIAT 500 Club Italia e della Città metropolitana di Torino.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato a partire dalle 8,30 in piazza Agnelli , per la registrazione, la consegna delle welcome bag, il caffè di benvenuto e la foto-ricordo della giornata. Le vetture saranno esposte sulla piazza per essere ammirate dal pubblico. A completare il programma della giornata saranno i saluti ufficiali delle autorità alle 10,15 , il giro turistico “Il Colle e non solo” , l’ aperitivo all’agriturismo Le Brusà in Valle Argentera , la sosta in via Roma a Cesana Torinese e il pranzo alle 13 all’Osteria del Conte a Sestriere .