Ciclista cade nel lago di Malciaussia, soccorsa in elicottero

Momenti di paura oggi, sabato 28 giugno 2025, al lago di Malciaussia, frazione montana del comune di Usseglio, in alta Valle di Susa. Una ciclista è caduta in acqua in circostanze ancora da chiarire, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi.

Per recuperarla si sono alzati in volo sia l’elicottero Drago dei vigili del fuoco sia l’elisoccorso sanitario, che hanno operato in sinergia per raggiungere e mettere in salvo la donna.

Fortunatamente, la ciclista è stata tratta in salvo in tempi rapidi e non risulta in gravi condizioni. I sanitari hanno diagnosticato una lussazione alla spalla, ma le sue condizioni generali sono buone. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Le forze dell'ordine stanno verificando le dinamiche dell’accaduto per comprendere se la caduta sia stata provocata da un malore, da una perdita di controllo o da altri fattori ambientali.