Appartamenti al posto dei negozi che chiudono: "Un quartiere morto di giorno e vivo solo più di notte"

Un negozio chiuso in zona Vanchiglia

Un quartiere vivo solo a metà. A Vanchiglia i commercianti lanciano un nuovo grido d’allarme: le attività di vicinato stanno scomparendo, schiacciate dalla concorrenza delle grandi catene, dai costi degli affitti alle stelle e da una burocrazia che non aiuta. Al loro posto, sempre più spesso, spuntano appartamenti in affitto breve, stanze per studenti, senza dimenticare la convivenza con i locali notturni. Il risultato? “Un quartiere morto di giorno ed eccessivamente vivo la notte”.

Trasformazione che non piace

A farsi portavoce del malcontento sono Elisabetta Crovella, presidente dell’associazione commercianti di via Vanchiglia, e Giovanna Giorgio, presidente dell’associazione AQV. In una nota congiunta denunciano una “dualità insostenibile” che sta impoverendo l’anima commerciale e sociale del quartiere. Da un lato, piccoli negozi che chiudono dopo anni di attività, dall’altro locali della movida che spingono verso l’alto i canoni di locazione e alterano l’equilibrio residenziale.

“Non siamo contro il divertimento sano e di qualità, ma serve una gestione intelligente della convivenza tra attività diverse - spiegano -. La concentrazione esclusiva di locali notturni rischia di ghettizzare il commercio e di rendere invivibile il quartiere per chi ci abita e lavora”.

I commercianti chiedono politiche di controllo più efficaci, a partire da una revisione del regolamento sulla quiete pubblica, un aumento della presenza delle forze dell’ordine - competenza, ricordano, non solo della Polizia Municipale ma anche della Questura e della Prefettura - e una maggiore comunicazione tra istituzioni.

Le proposte

Tra le proposte, anche quella di riaprire punti verdi e spazi culturali per i giovani in aree meno dense, creare poli alternativi alla movida legati alla popolazione universitaria e attivare strumenti per preservare la funzione commerciale dei locali a piano strada, scoraggiando le speculazioni immobiliari.

“Serve una visione di lungo periodo - concludono Crovella e Giorgio -. Se perdiamo i negozi, perdiamo identità, sicurezza e presidio sociale. Vanchiglia non può diventare un quartiere-dormitorio di lusso o un parco giochi notturno”.