Inalpi protagonista al Summer Fancy Food 2025 di New York

Il Summer Fancy Food è la più importante manifestazione B2B in Nord America dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore. Inalpi, presente alla manifestazione con una rappresentanza aziendale guidata dal presidente Ambrogio Invernizzi, ha fatto parte della delegazione di 16 aziende presenti nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Agroalimentare” coordinato da Ceipiemonte e promosso dalla Regione Piemonte.

l Summer Fancy Food attira migliaia di produttori, acquirenti, intermediari, distributori e altri professionisti del settore per tre giorni di scoperta dei prodotti, networking e opportunità commerciali. Allo Javits Center di New York le, imprese piemontesi propongono un’ampia offerta agroalimentare, tutta made in Piemonte. Una vetrina importante, quindi, per la nostra regione e per il nostro Paese, rappresentati dal Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha promosso la candidatura della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Nello stand della Regione Piemonte Inalpi è stata protagonista durante gli show cooking e degustazioni che hanno permesso ai tanti visitatori, di assaporare e apprezzare i migliori piatti della tradizione regionale. I prodotti Inalpi – burro e formaggi - sono stati infatti utilizzati dagli chef torinesi, ma di fama internazionale, incaricati di realizzare straordinarie preparazioni gastronomiche: Silvia Baldini - pluripremiata, imprenditrice e autrice di best-seller - e Oscar Turchi – formato a Torino, dopo varie esperienze in Italia, vive e lavora in Canada, ma è famoso, grazie a partecipazioni televisive, in tutto il Nord America -

Una presenza fondamentale e prestigiosa quindi per l’azienda di Moretta, che rappresenta una delle eccellenze agroalimentari al centro dell’interesse dei media, degli chef e dei gourmet di tutto il mondo, ma soprattutto un’occasione per imbastire o consolidare rapporti con buyer e operatori del mercato nordamericano.