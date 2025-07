Gabriel Garko, infortunio sul set: "Nonostante tutto non mollo, tornerò più forte di prima"

Incidente sul set per Gabriel Garko.

Lo ha fatto sapere lo stesso attore torinese attaverso i suoi social: "Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda" scrive in un post su Instagram in cui ha pubblicato alcune foto in cui lo si vede in sedia rotelle.

Presumibilmente dunque un infortunio alle gambe capitato mentre stava registrando la nuova fiction di mediaset "Colpa del Senso" a Roma. Un incidente che però non ferma l'attore: "Nonostante tutto non mollo, tornerò più forte di prima".