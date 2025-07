La carica dei 4.000 del calcio dilettantistico pinerolese

Sono circa 4.000 i tesserati che fanno capo alla delegazione di Pinerolo della Lega nazionale dilettanti. A cui vanno aggiunti circa 200 amatori. “Siamo la terza delegazione della Regione, dopo Torino e Cuneo, grazie alle giovanili” indica il delegato Pierluigi Mucciolo, che ha guidato la conferenza stampa di stamattina, martedì 1° luglio, nella sala rappresentanza del Comune di Pinerolo.

Lo scorso anno le società che hanno preso parte ai campionati sono state 49 e per la prossima stagione ci sono due nuove iscrizioni in Terza Categoria: Beinasco e Pinasca.

“Nell’anno abbiamo disputato circa 1.800 partite, autorizzato 300 tornei e 95 amichevoli” snocciola Mucciolo, che punta a una maggiore collaborazione con il Comune di Pinerolo per organizzare iniziative.

Intanto per la prossima stagione non mancheranno novità. Si sta lavorando all’inserimento di squadre Under 21. “Le società possono averne una solo se la prima squadra si trova due categorie sopra – spiega Mucciolo –. Se l’Under 21 vincesse il campionato, non vorrebbe promossa nella serie superiore, se non ci fosse il requisito delle due serie di scarto dalla prima squadra”.

Altre novità riguardano la tecnologia: per la prossima stagione, per gradi, verrà attivato un nuovo portale per la parte amministrativa e burocratica. I segretari delle società verranno formati con un corso apposito. Dovranno ancora attendere una stagione in più gli amatori, per la loro rivoluzione tecnologica. Dal campionato 2026-2027 verrà introdotta una gestione informatizzata al posto di quella manuale.

Durante l’appuntamento è stata ricordata anche la novità che riguarderà gli arbitri: il Governo li ha, di recente, equiparati a pubblici ufficiali, come le forze dell’ordine. Detto altrimenti, una loro aggressione verbale o fisica non comporterà solo sanzioni sportive, ma anche penali.