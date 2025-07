Il marciapiede sommerso dai rifiuti e dai vestiti: "Qui non passano nemmeno le carrozzine"

Marciapiede sommerso dai rifiuti e dai vestiti in Barriera

Il marciapiede completamente invaso da rifiuti e vestiti abbandonati, tanto da ostruire il passaggio a una mamma con carrozzina al seguito o a un invalido. E' l'incredibile foto scattata da un balcone del quartiere Barriera di Milano

"Questo è il panorama che si vede dal mio balcone - racconta una cittadina, su Facebook -. Cosa serve pagare le tasse comunali se poi in cambio si ha tutto questo degrado?". Sull'argomento interviene anche la coordinatrice all'Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro. "Ormai la maleducazione è fuori controllo nel quartiere barriera di Milano - denuncia la consigliera -. Questo marciapiede è un esempio lampante di quello che i cittadini per bene siano costretti a subire ogni giorno. Noi chiediamo il pugno duro ed azioni educative serie che prevedano sanzioni salate ed attività di sensibilizzazione".

A lasciare perplessi è anche la gestione della raccolta differenziata. "I vestiti non si conferiscono nel non recuperabile - conclude -. Le fibre tessili, alcune, si possono recuperare.

E infatti ci sono gli appositi cassoni in ecocentro".