Il servizio di Fisioterapia per le patologie della Spalla che si trova in Humanitas Medical Care Lingotto è parte integrante del Centro della spalla della Clinica Sedes Sapientiae e dell’Unità Operativa di Chirurgia della Spalla – Ortopedia V, dirette dal dottor Massimo Brignolo, chirurgo ortopedico esperto in tecniche chirurgiche avanzate come la protesi navigata e la Latarjet artroscopica per l’instabilità di spalla.

Il team, composto da fisioterapisti esperti nella riabilitazione della spalla, collabora strettamente con l’équipe del dottor Brignolo per garantire un percorso terapeutico personalizzato, che accompagna il paziente dalla fase pre-operatoria fino al completo recupero funzionale. La riabilitazione e fisioterapia per la spalla vengono eseguite con innovativi protocolli personalizzati sulla base del tipo di patologia, tipo di intervento e caratteristiche del paziente.

Approccio terapeutico

Il percorso di riabilitazione è progettato per affrontare tutte le patologie della spalla, tra cui:

lesioni della cuffia dei rotatori

instabilità e lussazioni

artrosi gleno-omerale

tendinopatie

capsulite adesiva

fratture

traumi sportivi

In caso di intervento chirurgico, la riabilitazione post-operatoria è fondamentale per il recupero della mobilità e della forza muscolare: i fisioterapisti in questi casi effettuano terapie fisiche e/o manuali, secondo le indicazioni del chirurgo.

La riabilitazione può prevedere terapie fisiche, terapia manuale ed esercizi da effettuare presso la palestra di Humanitas Medical Care Lingotto sotto la supervisione e con il supporto del fisioterapista.

Percorso di riabilitazione personalizzato

Ogni paziente viene seguito con un piano riabilitativo su misura, basato su evidenze scientifiche, che tiene conto delle specifiche esigenze e condizioni cliniche. L’obiettivo è favorire un recupero rapido ed efficace, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la qualità della vita della persona dopo intervento chirurgico, trauma o in presenza di disturbo alla spalla che non prevede l’operazione.

Come prenotare il servizio di Fisioterapia per le patologie della Spalla

Per prenotare è possibile contattare il numero 011 30273030.