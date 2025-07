Stop ai parcheggi selvaggi, in arrivo i paletti anti-auto a Santa Rita

A seguito di un’interpellanza presentata dai consiglieri del M5s della Circoscrizione 2 Rita Grimaudo e Juri Bossuto, l’amministrazione ha confermato di essere a conoscenza della situazione di sosta irregolare all’angolo tra via San Marino e piazza Montanari, e ha annunciato un intervento di messa in sicurezza dell’area.

L’oggetto della segnalazione è il cosiddetto “naso” all’incrocio, uno spazio pedonale e parte del giardino Enrico Demarchi, ormai usato abitualmente come parcheggio da veicoli, spesso anche di grosse dimensioni. Una pratica che compromette la visibilità per chi svolta verso piazza Montanari e rende pericoloso il passaggio pedonale nelle immediate vicinanze.

Per risolvere il problema, i consiglieri hanno proposto l’installazione di paletti anti-transito verdi, già adottati in altri punti della città per impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati.

In risposta, l’assessore Francesco Tresso, dopo aver consultato l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 2, ha comunicato che l’intervento sarà effettuato con i fondi della manutenzione ordinaria del suolo pubblico già disponibili. Tuttavia, non è ancora possibile fornire una tempistica precisa: l’intervento verrà eseguito compatibilmente con le risorse e le priorità in atto, come previsto dall’organizzazione dei lavori.

Tresso ha anche sottolineato che, per garantire l’efficacia dell’intervento, sarà fondamentale la collaborazione della Polizia Locale, che dovrà vigilare sul rispetto delle nuove regole una volta installati i dissuasori.