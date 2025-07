Resta chiusa la vasca esterna della Colletta: da lunedì apre l'impianto interno di Vanchiglietta

Dipende se si guarda il bicchiere mezzo pieno e mezzo buono: lunedì la piscina Colletta aprirà il servizio estivo per l’attività di nuoto libero. Non si tratta però delle vasca all'esterno che, come chiarito lunedì dall'assessore allo Sport Mimmo Carretta, presenta delle problematiche.

Aperto impianto interno

Per fare i tuffi e scappare dal caldo i residenti di Vanchiglietta dovranno "accontentarsi" dell'impianto interno da 25 metri: l’accesso sarà garantito fino al raggiungimento della piena capienza.

Gli orari

In settimana i cancelli saranno aperti tra le 13 e le 18, mentre il sabato e festivi tra le 11 e le 18 con chiusura settimanale il venerdì. Al mattino dei giorni feriali la struttura rimarrà aperta per le attività di “Estate Ragazzi”.

“La riapertura della piscina Colletta – dichiara il Presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri – è una buona notizia non solo per il nostro territorio ma per tutta la città. Purtroppo i lavori sulla vasca estiva hanno subito ritardi pesanti per cui abbiamo deciso di riaprire la vasca interna".

Corsi per adolescenti

Per ragazze e ragazzi , di età compresa tra i 14 e i 19 anni, sono riservati corsi di nuoto in programma dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 17,30 previa prenotazione attraverso il portale Torino Facile e presentazione di documento di identità.”

“Una scelta –il Coordinatore Nando D’Apice– che ben rappresenta il valore sociale, oltre che d’intrattenimento, della riapertura della Colletta”.



La riapertura prevede anche tariffe ridotte per under 15, over 60 e studenti sotto i 25 anni.