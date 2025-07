Le azioni di Borsa: quali fattori spostano il loro prezzo?

Una buona gestione aziendale, un piano industriale con una corretta visione sul futuro del settore di riferimento e anche un rapporto win-win con i dipendenti, sono “ingredienti” indispensabili per garantire all’impresa fondamenta solide.

Il proprietario di azioni è consapevole che gli elementi sopra citati non sono del tutto sufficienti a tenere le società quotate in Borsa, al riparo dalle tempeste che periodicamente si abbattono sulle piazze finanziarie globali.

Tanti altri fattori, infatti, sono in grado di spostare il valore di un'azione ed è quindi utile conoscerli prima di cimentarsi nel trading di titoli azionari.

Quali fattori spostano il prezzo delle azioni di Borsa?

Possiamo inquadrare i fattori che influiscono sul prezzo delle azioni di Borsa in tre categorie: dipendenti dall’azienda quotata, legati al settore industriale di appartenenza e macroeconomici.

Tra i fattori legati all’azienda citiamo i dati di bilancio annuali, i quali influiscono positivamente o negativamente a seconda dei risultati pubblicati. Un eventuale aumento di capitale è accompagnato da una correzione del prezzo prima dell’aumento stesso.

Gran parte delle variabili dipendenti dalla società possono essere conosciute prima di iniziare a investire su azioni attraverso il broker di fiducia. L’area news messa a disposizione dalla piattaforma di trading, i quotidiani d’informazione economica e il sito per gli investitori dell’azienda, sono bacini di notizie preziosi.

Accelerazioni tecnologiche da parte di competitor, intoppi nella catena di fornitura o carenza di materia prima, sono tutti eventi relativi al settore industriale di appartenenza, i quali influiscono sui prezzi di mercato di un titolo azionario.

La terza categoria di fattori impattante sul prezzo delle azioni è quella degli eventi macroeconomici. Qui vanno incluse le criticità geopolitiche, ad esempio le guerre, le scelte di politica economica o fiscale di un Paese, l’imposizione di dazi alle merci.

Anche le catastrofi naturali possono incidere sui valori di Borsa. Si pensi a una ipotetica frana che occlude l’ingresso a una miniera d’oro, oppure un terremoto che danneggia gravemente i siti produttivi di una multinazionale.

Valutazione, raccolta dati e scelta d’acquisto

Non tutto può essere conosciuto a priori. Alcuni fatti ed eventi sono imprevedibili, quindi al termine di una diligente attività di raccolta di dati e informazioni è necessario fare una scelta sulle azioni da aggiungere al portafoglio finanziario.

Alcuni degli eventi sopra citati si potrebbero verificare settimane, mesi o addirittura anni dopo l’acquisto delle azioni. In parte si tratterà di notizie positive e benefiche per il valore delle azioni, la restante parte riguarderà fattori negativi.

Per superare il più possibile indenni le fasi di mercato negative è necessario adottare una strategia di diversificazione del capitale, la quale consiste nell’acquisto di titoli azionari di più aziende e di comparti industriali non collegati.

Dunque, se da un lato è rilevante per l’investitore comporre un quadro completo sullo stato di salute di una società, dall’altro lato è bene evitare l’immobilismo grazie alla strategia della diversificazione.

