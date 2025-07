Eurolys, la memoria dei caduti taglia il traguardo delle 30 edizioni e lo fa con la musica dei Modena City Ramblers

Tutto pronto per la grande manifestazione partigiana del Colle del Lys - tra Viù e Rubiana il 4, 5 e 6 luglio 2025.

Quest'anno si soffiano le prime 30 candeline di Eurolys, il meeting giovanile europeo che si svolge ogni anno in concomitanza con le celebrazioni che commemorano i 2024 caduti delle Valli di Susa, Lanzo, Chisone e Sangone.



Settanta ragazze e ragazzi delle città gemellate - dalla Spagna alla Francia, dalla Germania all'Ungheria, Slovenia, Croazia, Georgia e Ucraina - con i comuni piemontesi e giovani del territorio campeggeranno per tre giorni al Colle del Lys affrontando i temi di maggior attualità su diritti, sostenibilità e giustizia sociale, intrecciati alle motivazioni e al sacrificio dei ragazzi europei che proprio su queste montagne contribuirono a sconfiggere il nazifascismo.

Francesco Casciano ideatore del campo ricorda le origini: "eravamo nella metà degli anni '90, Carlo Mastri storico presidente del comitato imbeccato da Ettore Sassi figlio della prima vittima dei nazisti nell'eccidio dei 68 martiri di Collegno e Grugliasco, posandomi la sua manona sulle spalle, mi esortò a portare i giovani al Colle del Lys, per comprendere la scelta dei ragazzi e delle ragazze nella Resistenza italiana e europea sulle montagne e per confrontarsi ogni anno sulle sfide che le nuove generazioni affrontano.

Si iniziò con un trekking con i muli a cui partecipò una delegazione di ragazze ungheresi".



Oggi il Campo è organizzato da 3 giovani responsabili Julia Giaconelli, Niccolò Tassinari e Gabriele Casciano che sottolineano: "è una preziosa occasione di incontro e di conoscenza tra giovani di tutta Europa. Vivere il campo dormendo in tenda, ammirando le stelle col calore del fuoco ci porta nella condizione di respirare l'aria della Resistenza reinterpretando le voci e i racconti dei protagonisti che negli anni abbiamo ascoltato e letto. Per sentirci giovani europei abbiamo bisogno di conoscerci e pensare insieme su quali valori e con quali obiettivi costruire l' Europa veramente Unita". Amalia Neirotti presidente del Comitato Resistenza Colle del Lys sostiene: "questo campo è uno dei fiori più profumati dell'attività dell'associazione perché segna con forza l'impegno intenzionale di educare le nuove generazioni per rimanere liberi". Brando Benifei l'europarlamentare che ha partecipato diverse volte al meeting e che ha accolto una delegazione di EUROLYS al Parlamento Europeo a Bruxelles dichiara: "memoria e futuro si intrecciano, ricordandoci che i diritti conquistati non possono essere mai dati per scontati. Celebrare i 30 anni di Eurolys significa onorare una generazione di giovani che rinnova l’impegno per un’Europa di libertà, giustizia e pace. La Resistenza al nazifascismo resta la radice profonda del nostro progetto europeo. Grazie a chi continua a costruire ponti tra le storie del passato e le sfide del presente. L’Europa ha bisogno di giovani".



Un week end intenso che vedrà venerdì la passeggiata sui luoghi della memoria, sabato un gioco interattivo di confronto con attori che impersonificano i partigiani e la sera il concerto dei Modena City Ramblers, domenica mattina dalle ore 10 la grande manifestazione partigiana sotto il monumento del Colle del Lys.