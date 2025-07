Ivrea, la Sindone protagonista della nuova monografia a cura dell'Associazione di Storia e Arte Canavesana

Oggi, venerdì 4 luglio, alle ore 17:30, presso la chiesa di San Nicola di Tolentino a Ivrea, in occasione della festa patronale di San Savino e alla presenza di S.E. Mons. Daniele Salera, Vescovo di Ivrea, l’Associazione di Storia e Arte Canavesana (ASAC) presenterà ufficialmente la nuova monografia intitolata La Sindone nella Diocesi di Ivrea. Espressioni artistiche e di fede, esito di un’approfondita e rigorosa ricerca condotta da Liliana Bovo, Franco Quaccia e Gianni Bertolino.

La sede dell’incontro non è stata scelta casualmente: la Confraternita di San Nicola, infatti, custodiva nella chiesa un altare dedicato alla Sindone – oggi modificato – e durante i riti della Settimana Santa portava in processione, nella cerimonia dell’Intierro, una copia del Telo, oggi purtroppo smarrita.

Il volume si distingue per l’approccio sistematico e per la ricchezza documentaria: le testimonianze sono articolate per tipologie, dalle raffigurazioni pittoriche ispirate al Telo alle copie dipinte, dagli altari dedicati fino alla devozione sviluppatasi tra il Seicento e il Settecento. Ogni opera è accompagnata da una scheda tecnico-descrittiva e da materiale fotografico, mentre le mappe territoriali forniscono una chiara panoramica sulla diffusione della devozione sindonica nel territorio diocesano.

Il presidente dell’ASAC, Tiziano Passera, esprime profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti degli autori, che con questa pubblicazione coronano oltre quarant’anni di studi, restituendo una ricostruzione puntuale e organica delle testimonianze storico-artistiche legate alla Sindone nella Diocesi di Ivrea. La ricerca si è sviluppata a partire da un attento studio delle fonti bibliografiche e da un meticoloso lavoro sugli archivi: verbali delle visite pastorali, informative parrocchiali custodite presso l’Archivio Storico Diocesano di Ivrea, nonché documenti rinvenuti in archivi parrocchiali e comunali.

S.E. Mons. Daniele Salera, che ha curato l’introduzione del volume, sottolinea il valore di queste testimonianze durante il suo recente mandato episcopale: “La Sindone e le molte testimonianze di fede del passato sono per me incoraggiamento in questa mia nuova missione, nella quale dobbiamo tutti camminare insieme proseguendo i passi di quanti ci hanno preceduto”.

Il materiale archivistico è stato messo a disposizione dal Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino, il cui Direttore, Gian Maria Zaccone, nell’introduzione del libro, evidenzia come la forza evocativa della Sindone – immagine che rimanda direttamente a Cristo – abbia generato una profonda devozione popolare e nobiliare, dando forma a un patrimonio iconografico diffuso e denso di significati spirituali e culturali.

Con questa pubblicazione, l’ASAC contribuisce in maniera significativa al più ampio progetto di censimento del patrimonio sindonico portato avanti dal Centro Studi sulla Sindone di Torino, offrendo un modello di indagine replicabile a livello nazionale e internazionale. L’opera rappresenta anche uno stimolo concreto alla tutela e valorizzazione di un’eredità spesso fragile, che tuttavia continua a suscitare interesse, generando processi virtuosi di riscoperta identitaria nelle comunità locali.