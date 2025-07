Sulle montagne un ponte tra due popoli: al Moncenisio torna la Fête des Alpes

Un piede in Savoia, l’altro in Italia. Torna anche quest’anno la Fête des Alpes, la kermesse transfrontaliera che unisce le comunità italiane e francesi in un’esperienza di dialogo, cultura e cooperazione. La seconda edizione si terrà il 30 e 31 agosto al Colle del Moncenisio, crocevia storico tra due mondi che, più che mai, vogliono costruire un futuro comune partendo dalle proprie montagne.

Non solo una festa popolare



La festa, simbolicamente "sospesa" tra due Paesi, non sarà solo un momento di festa popolare, ma anche un’occasione concreta per promuovere valori condivisi, rafforzare i legami tra le popolazioni alpine e sperimentare politiche comuni per affrontare insieme le grandi sfide ambientali, sociali ed economiche.

"Siamo arrivati alla seconda edizione e quest’anno si svolgerà in una zona bellissima della montagna – ha spiegato Marco Gallo, assessore allo Sviluppo della montagna della Regione Piemonte – sarà un momento di festa, ma anche di confronto, affinché diventi sempre più la festa delle Alpi, capace di affrontare con concretezza i rapporti transfrontalieri. Le montagne sono una vera cerniera tra i Paesi, e dobbiamo costruire un confronto multilivello che coinvolga davvero le comunità".



Un concetto ribadito anche dalla consigliera metropolitana e vicepresidente di Anci Piemonte, Sonia Cambursano: "Le Alpi sono ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Le nostre comunità si somigliano, affrontano sfide simili. Lavorare insieme su progetti europei è fondamentale. Pensiamo al cambiamento climatico: una minaccia comune che ci costringe a essere resilienti, ma possiamo farlo solo unendo le forze".

Ad aderire con forza alla visione condivisa è anche la Regione Valle d’Aosta, come ha evidenziato Luciano Caveri, assessore agli Affari europei: "Il bilancio di cooperazione in questi anni è stato positivo ma ora dobbiamo spingere sull’acceleratore, soprattutto investendo sui giovani. I temi del clima, della natura e della montagna sono centrali per le nuove generazioni. E dobbiamo anche rafforzare la governance, per dare gambe solide a questa straordinaria collaborazione transfrontaliera".

Dalla parte francese, il presidente del Consiglio dipartimentale della Savoia ed ex ministro dell’Economia e dell'Agricoltura Hervé Gaymard ha ricordato le origini del progetto: "L’idea di questa festa è nata proprio qui, a Torino, nel 2023. Lo scorso anno l’edizione fu un successo, e siamo certi che anche questa saprà rappresentare lo spirito di unione tra le nostre terre".

Presente anche il presidente di Uncem Piemonte, Roberto Colombero, che ha rilanciato l’urgenza di politiche europee per la montagna: "Dobbiamo far crescere una consapevolezza collettiva, non siamo montanari italiani o francesi, ma montanari europei. È tempo di costruire una soggettività politica per i territori montani. Dobbiamo volare alto e colpire obiettivi precisi: questa iniziativa è un’occasione perfetta per farlo".



Un ricco calendario di appuntamenti

Al Colle del Moncenisio si prevedono giornate ricche di appuntamenti: sabato 30 agosto dalle 14.30 si parte con la grande altalena inaugurale, accompagnata da una parata, discorsi istituzionali e animazioni musicali con la Fanfara Ana ValSusa, i Vigili del Fuoco di Bramans, la banda di Giaglione e i suonatori dell’Arclusaz.

Domenica 31 agosto, dalle 14.00, andrà in scena la sfilata di chiusura, con musiche e danze da tutto il mondo: Colombia, Slovacchia, Kenya. Durante la due giorni, spazio anche a spettacoli folkloristici, rievocazioni storiche (come quella di Adelaide di Susa), mostre, laboratori artigianali, e tour guidati nei luoghi simbolo del Moncenisio.

Non mancheranno inoltre i momenti dedicati al patrimonio culturale alpino, con la Maison franco-italienne pronta ad accogliere i visitatori con mostre sulla ferrovia Fell, la funicolare di Agudio e gli acquedotti di Lanslevillard. Navette gratuite, grazie al progetto Alcotra-PITER, collegheranno la Val Cenise e la Città Metropolitana di Torino con il Colle.

Il 30 agosto si terrà anche la presentazione della Dichiarazione d’intenti del progetto Interreg A-MONT, firmata da Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta e Dipartimento della Savoia. Il documento costituisce una tappa cruciale in vista dell’accordo formale previsto tra il 2025 e il 2026, e punta a costruire una governance condivisa e multilivello per affrontare le sfide comuni delle Alpi occidentali.

Il progetto A-MONT, finanziato dal programma europeo Interreg di Cooperazione Territoriale Europea, ha fondi per oltre 400.000 euro, di cui 142.250 destinati alla Regione Piemonte (113.000 dei quali coperti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR). L’obiettivo sarà trasformare le aree di confine in laboratori di innovazione istituzionale, economica e ambientale, attraverso un dialogo costante tra territori, comunità locali e istituzioni.

Infine, un'intera settimana sarà animata anche da piccole esperienze immersive con produttori locali, artigiani, pastori, apicoltori e guide, per esplorare l’identità alpina a stretto contatto con chi quei territori li vive ogni giorno.