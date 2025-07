Cancello rimosso senza confronto: bufera sul giardino di via Fagnano

Il cancello del giardino di via Fagnano è stato rimosso. Una scelta apparentemente tecnica, ma che ha scatenato un acceso confronto politico all'interno della Circoscrizione 4. A sollevare la questione è Carlo Morando, capogruppo della Lega, che nei mesi scorsi aveva presentato un’interpellanza sullo stato dell’area verde.

Morando aveva sottolineato come il cancello d'ingresso fosse ormai danneggiato e inutilizzabile. In Consiglio aveva quindi proposto una commissione di sopralluogo per valutare la situazione sul campo, ascoltando sia i residenti dei palazzi adiacenti – favorevoli alla rimozione – sia i frequentatori del giardino, che invece chiedevano una riparazione.

“Il confronto era necessario – dichiara Morando – per arrivare a una decisione condivisa. Invece, il cancello è stato rimosso due settimane fa senza ulteriori consultazioni. Abbiamo idee diverse di governo condiviso del territorio”.

A replicare è Lorenzo Ciravegna, coordinatore all’ambiente della Circoscrizione 4, che difende l’operato dell’amministrazione. “La rimozione del cancello è avvenuta a seguito di interlocuzioni con le referenti del patto di collaborazione che da tempo si occupano della cura dell’area cani adiacente - così Ciravegna -. La presenza del cancello favoriva un uso improprio del giardino, che finiva per trasformarsi in un’area cani chiusa, contro la sua destinazione originaria”