Via libera alle auto dei turisti ed escursionisti sulla pista per la Conca del Pra

Anche i turisti e gli escursionisti possono salire in auto alla Conca del Pra partendo da Villanova, frazione del Comune di Bobbio Pellice. In ritardo di alcune settimane rispetto allo scorso anno, nei giorni scorsi, è stato infatti autorizzato nuovamente il transito sulla pista agro silvo pastorale per la stagione turistica, che si chiude il 30 settembre. “Il primo fine settimana di riapertura è andato bene e, nonostante la zona sia molto frequentata non si sono riscontrati problemi” commenta il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola. Lungo la strada di circa 4 chilometri è da poco terminato il cantiere per la messa in sicurezza dopo una frana.

Per poter accedere alla pista e parcheggiare l’auto nella Conca bisogna munirsi di biglietto giornaliero che può essere ritirato esclusivamente alla Trattoria Villanova di Bobbio Pellice negli orari consentiti per la salita: dalle 9 alle 10, dalle 11 alle 12, dalle 17 alle 18. Anche per scendere bisogna rispettare delle fasce orarie: dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 21 alle 22.

Sul regolamento consultabile a questa pagina sul sito del Comune di Bobbio Pellice sono specificati i dettagli del percorso e le sanzioni previste per chi non rispetta le regole, come il limite di velocità che è di 20 km/h per auto e moto e di 10 km/h per le biciclette.