Marco Lavazza: "La mia Torino è il luogo del cuore: fortune lavorative e un tesoro da svelare al mondo"

Un Gruppo con un fatturato da 3,35 miliardi di euro, una presenza in 140 mercati, con 9 stabilimenti produttivi in 5 Paesi e oltre 5.500 dipendenti in tutto il mondo. Ma il cuore (non solo fisico) resta a Torino. Dove batte da 130 anni. Tutto questo è il Gruppo Lavazza, marchio storico del mondo del caffè e che ha in Marco Lavazza il suo vicepresidente.



Dottor Lavazza, che rapporto c'è tra la vostra azienda e la città della Mole?

"E' senza dubbio un rapporto simbiotico: la nostra famiglia è visceralmente legata a Torino. Abbiamo costruito la nostra storia d'impresa partendo da questa città, da un quadrante in particolare e cui siamo molto legati, dove siamo presenti ancora oggi. E che ci ha sempre portato fortuna".



Proprio la vostra "Nuvola" ha cambiato un pezzo di città, lasciando un'impronta evidente sul territorio. Ve lo aspettavate?

"Ne parlammo all'epoca con l'amministrazione Chiamparino e discutendo sulle ipotesi e sulle possibili soluzioni per una nuova sede, alla fine siamo rimasti lì: nel nostro quadrante. E' stata una scelta quasi automatica, anche per non andare a modificare le abitudini di chi lavora con noi".



Ricorda l'inizio di quell'avventura?

"Chiunque abbia guardato i nostri conti all'epoca, per il nostro progetto della Nuvola, ci ha chiesto più volte se valeva davvero la pena fare un investimento così importante su una città che all'epoca non era così frizzante: per noi, invece, era fondamentale avere un luogo che sentissimo casa nostra. Ma volevamo anche una struttura progettata in un certo modo, anche complicandoci un po' la vita, pur di ottenere le certificazioni cui puntavamo. Il design ha anche giocato la sua parte: volevamo che fosse un bell'edificio, dove la gente fosse contenta di venire, con servizi e comfort adeguati e senza che i nostri vicini patissero o subissero la nostra presenza".



Tutto è andato senza intoppi?

"Quasi tutto. Ci siamo dovuti confrontare anche con realtà che non erano felicissime che noi fossimo lì. Che non apprezzavano la rivalutazione che la nostra operazione portava con sé, riqualificando l'area: noi invece volevamo rilanciare una zona che aveva bisogno di qualcosa di nuovo, come aveva già fatto BasicNet pochi isolati più in là. Grazie a un architetto come Cino Zucchi è stato possibile parlare e confrontarsi, anche se parlare con noi voleva dire avere a che fare con 6 persone diverse e magari con 6 idee diverse. E ci siamo trovati anche di fronte a sfide come il ritrovamento della basilica paleocristiana, con cui abbiamo dovuto convivere visto il grande valore storico. Ora la Nuvola è un hub delle idee: sono passati di qui Premi Nobel, ma anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ex premier Mario Draghi e non solo. Abbiamo realizzato una sede inclusiva e aperta, non certo esclusiva".



Nonostante il vostro orizzonte sia globale, resiste una componente di torinesità?

"Io ho aperto gli occhi su Torino anche se mi considero un cittadino del mondo: mi piace viaggiare, ma amo tornare a casa. So di essere una persona fortunata: ho la possibilità di muovermi, anche per lavoro. Ma poi sento la mancanza mentre sono via. Da giovane quel che conta è avere gli amici vicino: che sia un angolo del mondo o un altro, non cambia nulla. Poi, crescendo, ami vedere altre parti del pianeta, altre città. Ma quando infine devi trovare un equilibrio, anche a livello di famiglia, fai i conti e metti tutto sulla bilancia. Per me, la risposta è stata Torino".



E' stato difficile non andare via?

"Come azienda, soprattutto nel periodo della grande espansione negli anni Duemila, riconosco che non fosse facile convincere la persone a venire a lavorare a Torino. Penso, per esempio, ai manager. Magari quelli che arrivavano da Milano: venivano, ma senza portarsi dietro la famiglia. Ora è molto più facile, a partire proprio dalla qualità della vita che offre Torino. E sono più che contento di dare una mano alla mia città, pur senza nascondermi che esistono i difetti. Col passare del tempo, però, si diventa meno intransigenti, più comprensivi, si accettano anche le cose che piacciono di meno".



Quella di Lavazza con Torino è una storia lunga, quali sono i momenti che ricorda con più piacere?

"Ricordo perfettamente le prime volte che andavo in azienda con mio papà: era emozionante, con quella la facciata avveniristica e la bandiera italiana. Pensavo che l'aveva fatto mio papà ed era bellissimo. Peraltro ho iniziato abbastanza presto a frequentare l'azienda: quando finiva la scuola, dalle medie in avanti, andavo con lui in ufficio e consegnavo la posta, con il carretto, nei diversi uffici. In questo modo cominciavo a conoscere le persone, i vari dipartimenti.



E fuori dall'azienda?

"Ricordo i giri in città con la mia famiglia, soprattutto in occasione delle grandi nevicate. Una volta servì prendere la macchina 4x4 per raggiungere la scuola: c'era troppa neve. Erano scene bellissime. Oppure i momenti di festa al Fante, davanti al Politecnico, quando sentivamo la presenza di chi aveva finito le scuole in zona. E poi ricordo i pomeriggi in oratorio: qualunque attività andava bene, pur di scappare lontano dai compiti. E poi mi ricordo piazza San Carlo con le macchine: parcheggiavamo lì, per andare a fare le commissioni in centro con la mamma".



Quali sono i suoi luoghi del cuore, in città?

"Il Valentino, dove amo andare a correre, soprattutto la mattina. Sono momenti di solitudine all'aria aperta. Anche col freddo, magari col buio e l'alba appena accennata, quando non c'è nessuno. Ma amo anche la zona dove vivevano i miei genitori, vicino al Fante appunto, nei giardini dove sono cresciuto e dove poi ho portato anche i miei bambini. E poi amo la zona ai piedi della collina, nella zona di piazza Crimea".



Rispetto al passato, Torino sta cambiando?

"Tanto. Già con le Olimpiadi, ricordo la sensazione di sorpresa quando uno straniero mi chiese indicazioni per 'Castello square". Non eravamo abituati ad avere turisti in città e invece ci sono un sacco di cose bellissime. Quando ci vivi dentro le dai per scontate, sei abituato, ma tanti che arrivano da fuori la trovano bellissima e sottovalutata. Siamo ancora degli underdog, rispetto ad altre destinazioni turistiche italiane: Torino ha ancora la possibilità di sorprendere. Ma c'è ancora tanto da fare".



Partendo da dove?

"Per esempio, proprio dal parco del Valentino: un polmone verde meraviglioso che può accogliere tantissime iniziative cui fare da cornice. Poi, il turismo, da solo non sarà mai sufficiente, ma intanto aiuta la città a essere conosciuta. Ti permette di collocare Torino sulla mappa. E magari, un domani, chi la visita per turismo può anche pensare di tornare qui e investire, magari insediando un'attività, una sede produttiva. Fino a poco tempo fa eravamo una città in grave difficoltà: ora stiamo ricominciando a macinare. Ma secondo me sono meglio pochi progetti chiari che tanti piccoli progetti sparsi. E una certa concordia istituzionale, sul nostro territorio, è utile in questo senso".



Come immagina Torino nel futuro?

"Me la aspetto più attrattiva per le Università e magari con una maggiore integrazione tra i due atenei. Il biglietto da visita deve essere unico, senza rivalità: chi ha eccellenze deve metterle a disposizione di tutti, anche tra pubblico e privato. Così potremmo avere un sacco di ragazzi che vengono qui a studiare, anche se bisogna lavorare poi sul come trattenerli, visto che molti finiscono per andare via. Una volta era Torino era mono industriale e legata a un unico sport: ora si sta variando. Non solo economicamente, ma anche sugli eventi: ce ne sono molti, diversi e dal grande richiamo internazionale. Anche questo spero che porti nuove ricadute positive e notorietà. Dobbiamo usare al meglio la leva dello sport, ma anche quella congressuale".