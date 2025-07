Lutto nel mondo dell’arte, addio a Andrea Bruni: progettista del restauro del Castello di Rivoli

Addio ad Andrea Bruni, progettista del restauro del Castello di Rivoli, aperto nel 1984 come primo museo d'arte contemporanea in Italia. Bruni se n’è andato ieri all’età di 94 anni a Torino.

Architetto e docente al Politecnico sabaudo e di Milano, ha lavorato sia in Italia che nel mondo ed è stato consulente dell’Unesc. Tra i suoi progetti, lo studio per la conservazione dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan distrutti dai talebani nel 2001 e Torino anche l’allestimento del Mao-Museo d’arte orientale.