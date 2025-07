Operazione Ianos, sequestrata sede Edoras di Avanguardia Torino per associazione a delinquere

I militari del Ros hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Torino, della sede “Edoras” del movimento “Avanguardia Torino” in via Tibone 2 a Torino in relazione ai reati di associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e manifestazioni fasciste. E' quanto fa sapere la procura di Torino in merito all'operazione del Ros denominata 'Ianos'.

Nella ricostruzione dell’accusa, sostiene la procura di Torino, in tale sede "sono stati organizzati, nel corso del 2024, eventi musicali e culturali, a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri, nel corso dei quali gli indagati hanno effettuato manifestazioni di esaltazione dei principi, fatti o metodi del fascismo, le sue finalità antidemocratiche e di idee o metodi razzisti e hanno compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di organizzazioni naziste".