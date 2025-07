Scomparso da Cuneo il 21enne Leonardo: il cellulare è spento da giorni, la famiglia è in ansia

Leonardo, 21 anni, di nazionalità romena, è scomparso da Cuneo domenica 29 giugno. Da quel giorno il giovane, che lavora come idraulico e vive in città, non ha più fatto ritorno a casa e il suo telefono risulta spento. La famiglia è molto preoccupata, nonostante Leonardo sembra avesse lasciato intendere la volontà di allontanarsi temporaneamente.

Alto 1 metro e 85, con occhi e capelli castani, Leonardo non ha più dato segni di vita da quando è uscito dall’abitazione. I familiari, che inizialmente avevano rispettato la sua decisione, ora temono che possa trovarsi in difficoltà. L’ultima ipotesi è che possa essersi diretto verso Torino, ma al momento non ci sono conferme.

La segnalazione della scomparsa è stata ufficialmente diffusa il 4 luglio sul sito della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto" di Rai3. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine