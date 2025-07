“500 sfumature di cioccolato e d’Italia” apre il PALCO GOURMET alla Rotonda sul Mare di Ceriale

Un palcoscenico sospeso tra cielo e mare. È così che la Rotonda sul Mare di Ceriale ha accolto il primo appuntamento del Palco Gourmet, ideato e condotto da Renata Cantamessa – giornalista, divulgatrice e critico enogastronomico, nota come Fata Zucchina.

Una “rassegna nella rassegna” che, sotto l’egida dell’assessorato alle manifestazioni, unisce turismo esperienziale e storytelling enogastronomico, con un’attenzione particolare alla promozione dei prodotti di qualità e dei rispettivi territori di provenienza.

Proprio l’assessore comunale Gianbenedetto Calcagno, protagonista del primo appuntamento in diretta social, ha saputo restituire il senso dell’iniziativa definendola «un’occasione per far dialogare cultura, territorio e gastronomia, dando voce alle eccellenze italiane e portandole a contatto con la comunità locale e tutti i turisti presenti in un luogo simbolo dell’estate cerialese». Le sue parole hanno fatto da cornice a un evento che ha visto avvicendarsi sul palco ospiti d’eccezione, con una regia capace di catturare l’attenzione sia del grande pubblico presente, sia di quello numeroso collegato online.

La figura dinamica dello chef Mauro Bosco, in rappresentanza dell’Associazione Provinciale Cuochi Della Mole e della Federazione Italiana Cuochi, ha catturato l’attenzione con il suo stile diretto e al tempo stesso accurato, degno della sua filosofia di cucina che, oggi, batte a quota 1.350 metri nel rifugio Combe di Cesana Torinese, un luogo da lui descritto come “la mia bottega delle idee, fra tradizione alpina e creatività contemporanea”. «Cucinare qui, in riva al mare, con questi prodotti straordinari, è un privilegio. Il Piemonte ha molto da raccontare e il cioccolato è una delle sue voci più dolci e potenti», ha raccontato chef Bosco mentre temperava il fondente in diretta davanti a decine di smartphone puntati su di lui.

Applausi, flash e dirette Instagram hanno scandito la nascita ufficiale di un dolce celebrativo: “500 sfumature di cioccolato e d’Italia”. L’Italia unita in un dessert, ma anche dalle quattro ruote: ospite speciale della serata, il Club Italia 500 FIAT, rappresentato dal coordinatore nazionale Alessandro Vinotti, in occasione della tappa cerialese del meeting di compleanno per i 68 anni dell’iconica utilitaria.

Protagonista “virtuale” della serata anche la il Comune di None Torinese, che ha portato un messaggio speciale grazie al video saluto del sindaco Loredana Emma Brussino e dell’assessore alle manifestazioni Laura Ferrari, con un invito alla prossima edizione di “Natale al Cioccolato”, in programma dal 28 al 30 novembre a cura di Puro Stile Italiano, considerato un evento di rilievo nazionale per gli amanti del cioccolato, che quest’anno raddoppierà i padiglioni del percorso espositivo.

A suggellare la liaison tra None e Ceriale, la presenza di Baratti & Milano, storica maison piemontese del cioccolato, partner ufficiale della rassegna e sostenitrice della charity partnership a favore del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi. Il cioccolato ha così avuto anche un significato simbolico, aggiungendo al gusto e all’autorevolezza storica del prodotto, un valore etico e sociale.

Ma la ricetta di chef Bosco ha osato ben oltre. Grazie all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, il pubblico ha potuto assistere a un abbinamento tanto audace quanto riuscito: cioccolato fondente e tartufo nero estivo del Monferrato, aggiunto in scaglie leggere, introducendo una nota terrosa che ha sfidato il dolce, creando un contrasto intrigante.

Infine, una crema agrumata, leggera e aromatica, per chiudere il cerchio con un tocco di freschezza solare in omaggio alla Delegazione siciliana del Club Italia 500 FIAT, rappresentata sul palco dal suo fiduciario Davide Cappadonna.

Il Palco Gourmet proseguirà durante i due mesi di Rotonda sul Mare, con un calendario di altri nove appuntamenti che porteranno sul palco chef di richiamo, prodotti d’eccellenza, narrazioni di territori con i loro eventi accanto a giornalisti ed esperti in qualità di assaggiatori e commentatori, intrecciando spettacolo e cultura gastronomica.