"La Corrida" che salverà delle vite: il ricavato alla Cardiologia dell'ospedale di Ciriè

Cantanti, imitatori, ballerini, giocolieri, fachiri, maghi: tutti gli artisti, con i più svariati talenti, possono concorrere non solo per la gloria personale ma anche per salvare delle vite. Infatti quest’anno “La Corrida – Dilettanti allo Sbaraglio”, uno show che nel corso dei decenni si è imposto come un “must” del divertimento borgarese, avrà un fine solidale, e il merito è del Lions Club Ciriè D’Oria. «Ci è sembrata una bella idea – spiega Elisa Demaria, portavoce del Club – L’abbiamo proposta alla Pro loco di Borgaro e al Comune, che l’hanno subito sposata. Il ricavato servirà per acquistare un’attrezzatura salvavita per il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Ciriè».

Per tre giorni – martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 luglio dalle ore 17 alle 20 – si terranno le audizioni degli aspiranti concorrenti presso la sede della Pro loco di piazza Europa: coloro che saranno selezionati dalla giuria, garantendo un adeguato bilanciamento tra le categorie artistiche, saliranno nella serata di sabato 20 settembre,dalle 21, sul palco del Teatro Italia Borgaro, a Cascina Nuova: il biglietto d’ingresso sarà di 10 euro.

Nell’ultima edizione un anno fa, a imporsi fu la cantante Giovanna Cavallo con “Vorrei che fosse amore” di Mina, ma la particolarità del 2025 sarà un ritorno alle origini: un recupero dell’eredità del compianto poeta borgarese di origini siciliane Roberto Merandino, che lanciò lo show sul modello della “Corrida” radiofonica e poi televisiva.

Informazioni e iscrizioni: 328.2332359, 375.6114649, mail: proloco.borgaro@libero. it e lionsciriedoria@libero.it.