Suoni in Movimento: sabato a Viverone la musica di "Ritmi dal mondo"

Nato dalla collaborazione dell’ensemble di percussioni Kontakt con il solista internazionale Ivan Mancinelli, il progetto riunisce musicisti uniti da una forte amicizia e passione condivisa, con l'obiettivo di trasmettere un messaggio universale di connessione umana attraverso la musica. Utilizzando strumenti etnici e moderni come dunduns, congas e marimba, lo spettacolo combina la musica con elementi visivi, come i costumi tradizionali, per creare un'esperienza immersiva. Il repertorio presenta alcune delle più significative composizioni originali della musica contemporanea per percussioni, aggiungendo un forte elemento di cultura e profondità artistica alla performance in cui ogni brano si fa rappresentazione di un paese o una cultura diversi.