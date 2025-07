A Nichelino via Avogadro resta (quasi) al buio: ecco perché

Dopo i momenti di paura vissuti due settimane fa in via Avogadro, dove a causa del forte vento (e per un problema strutturale), un grosso palo della luce era crollato al suolo e solo per un miracolo non c'erano state persone o cose coinvolte, la strada di Nichelino ora si ritrova quasi al buio.

Via senza due lampioni

Il lampione crollato, infatti, non è stato ancora sostituito ed un altro nelle vicinanze, considerato a rischio per problemi di staticità, è stato rimosso. Il risultato è che una porzione della strada di Nichelino adesso vive in penombra, con un servizio di illuminazione forzatamente ridotto. E per fortuna che siamo in estate e le giornate sono particolarmente lunghe, con la luce naturale che dura fino alle 21.30.

La rabbia dei residenti

La notte, però, prima o dopo arriva ed i residenti auspicano una rapida soluzione, per una questione di sicurezza prima ancora che di decoro.

La speranza è che già questa settimana la situazione di normalità possa essere ripristinata, con il ritorno al funzionamento di tutti i pali della luce lungo la via.