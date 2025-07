Collegno, da settembre la scuola materna Fresu si trasferisce alla Gramsci per lavori di messa in sicurezza

Da settembre 2025 l’anno scolastico della materna Angela Fresu inizierà eccezionalmente in via di Vittorio, presso la sede della scuola secondaria di I grado Antonio Gramsci: si tratta dell’area occupata fino a giugno scorso dal Liceo Curie, ora a sua volta trasferito al parco Dalla Chiesa.

“Si tratta di una decisione necessaria per la messa in sicurezza della Scuola per l'Infanzia e per il netto miglioramento del comfort all'interno della struttura. È importante sapere che i nostri figli siano in un luogo non solo bello ma anche sicuro - spiega il Sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone -. La Scuola Fresu aveva bisogno di un intervento importante di ristrutturazione per raggiungere il massimo di sicurezza possibile dal punto di vista sismico e statico. Con l'occasione abbiamo pensato di effettuare numerosi interventi anche per la sostenibilità e la bellezza estetica degli ambienti scolastici dell'edificio”.

“I lavori riguarderanno l’adeguamento strutturale e la riqualificazione energetica del complesso edificato negli anni 80 e non la villa storica - sottolinea il Vicesindaco Antonio Garruto con delega alla progettazione strategica-. Il complesso degli interventi che saranno previsti , consentiranno la possibilità di raggiungere la classe energetica NZEB .

Gli interventi previsti sono la fasciatura delle travi e dei pilastri, l’esecuzione dei contrafforti in calcestruzzo armato, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di pompe di calore, la sostituzione dei boiler, l’installazione di un impianto per la ventilazione dei locali, l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di fornire energia rinnovabile, la sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione, dei rubinetti per una riduzione del consumo di acqua potabile e la sostituzione delle vaschette dei servizi igienici. Il totale di spesa è di 2 milioni e 400 mila euro, dureranno 365 giorni lavorativi con ipotesi di apertura della nuova scuola Fresu per gennaio 2027.

“Tranquillizziamo tutte le famiglie che il programma educativo e formativo, comprese insegnanti e attività, in questo anno semplicemente si sposterà da dove si trova ora la Fresu alla sede poco più avanti, alla Gramsci - aggiunge l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala -. I locali quest’estate verranno resi confortevoli e accoglienti per i bambini, e il grande giardino a disposizione permetterà di continuare il programma Outdoor da sempre vanto della Fresu”.

Al fine di rassicurare il più possibile famiglie e piccoli studenti la preside del Terzo Circolo, Elisa Giovannetti, e il Comune di Collegno organizzeranno già dai primi giorni di settembre degli appuntamenti per visionare i locali temporanei alla Gramsci. Il programma dei lavori è stato comunicato nei giorni scorsi alle famiglie iscritte.