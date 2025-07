Pinerolo: festa all’Engim per consegna diplomi e borse di studio

Sono stati circa 120 i ragazzi coinvolti nella festa dell’Engim di Pinerolo per la consegna dei diplomi professionali nei vari settori (autoriparatore, meccanica, elettrico, commerciale e acconciatura). In 8 hanno ricevuto anche la borsa di studio, da imprese partner, a cui si aggiungono altri 3 premi consegnati da un’azienda.

La cerimonia si è tenuta stamattina, lunedì 7 luglio, all’esterno della scuola di via Regis 34. Secondo le stime dell’Istituto, oltre metà degli allievi proseguirà il proprio percorso formativo accedendo al quinto anno in un’altra scuola del territorio per ottenere il diploma di maturità. Altri studenti, invece, entreranno nel mondo del lavoro e altri ancora porteranno avanti i due percorsi in parallelo.

“Questo evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare e valorizzare la rete di relazioni che la nostra sede ha costruito con il territorio – commentano Andrea Micca e Alessandro Vocale, responsabili della sede –. Non solo con le altre scuole, ma anche con le istituzioni come il Comune, il Cpi, il sindacato, la Pastorale Giovanile, il Cna e soprattutto con le aziende. Le imprese, infatti, sono per noi partner strategici: ci aiutano a valutare e migliorare la nostra capacità di rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro, ma soprattutto sono luoghi concreti di formazione e crescita per i nostri ragazzi”.