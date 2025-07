Lavori (estivi) in corso a Grugliasco: manutenzione di strade e marciapiedi

«Siamo consapevoli che la nostra città avrebbe bisogno anche di interventi straordinari e più strutturali, ma al momento – con il personale tecnico disponibile – non siamo in grado di affrontare progetti di tale portata». Queste le parole dell'assessore alla Viabilità di Grugliasco Raffaele Bianco: «Tuttavia, ci teniamo a sottolineare, come i pochi dipendenti a disposizione dell’Ente stiano lavorando ogni giorno con dedizione, professionalità e senso di responsabilità per garantire la sicurezza e la cura del territorio».

In questo periodo verranno eseguiti una serie di interventi mirati di messa in sicurezza delle strade, con l’obiettivo di prevenire disagi e garantire viabilità in condizioni adeguate.

Uno degli interventi prioritari riguarda la rotonda di Piazza Papa Giovanni XXIII, che presenta diversi avvallamenti che provocano disagi a chi la percorre. Si procederà alla rimozione di parte della pavimentazione in cubetti attualmente presente, sostituendola con asfalto, una soluzione più semplice da gestire anche in termini di manutenzione ordinaria.

Non si tratta di una riasfaltatura completa, ma di un intervento provvisorio e funzionale alla sicurezza. Non appena ci saranno le condizioni tecniche e operative per avviare interventi straordinari più ampi, si provvederà a completare in modo definitivo la sistemazione della rotonda e delle altre zone trattate in questo periodo.

Per i lavori si creerà un pò di traffico. «Ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione durante l’esecuzione dei lavori. Si consiglia di usare strade alternative».