Sciopero dei treni al via dalle 21 di oggi: lo stop si concluderà alle 18 di martedì

Sciopero dei treni al via oggi, lunedì 7 luglio, alle ore 21, con uno stop che si concluderà alle 18 di domani, martedì 8 luglio. Con la protesta si corre il rischio di cancellazioni di treni, variazioni di orari e ritardi.

Tra questa sera e martedì, quindi, a rischio la regolare circolazione dei treni a lunga percorrenza, regionali e di alcuni collegamenti aeroportuali.