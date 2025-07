Vanchiglietta, tornano visibili le strisce pedonali su Lungo Po Antonelli

Nei giorni scorsi, nel quartiere Vanchiglietta, sono stati eseguiti interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale, con un’attenzione particolare ai dossi rallentatori presenti in Lungo Po Antonelli. L’iniziativa, promossa dalla Circoscrizione 7 e annunciata dal presidente Luca Deri attraverso i canali social, ha l’obiettivo di migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali e, di conseguenza, aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti.



Il rifacimento delle strisce pedonali, ormai sbiadite in diversi punti, risponde a una crescente richiesta da parte dei residenti, che da tempo segnalavano la scarsa visibilità degli attraversamenti, specialmente nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione.



"Un piccolo ma significativo passo verso una città più attenta alle esigenze di chi si muove a piedi o in bicicletta", ha commentato il presidente Deri. Il miglioramento della segnaletica orizzontale rappresenta, infatti, un intervento essenziale per la prevenzione degli incidenti e per promuovere una mobilità più sostenibile.