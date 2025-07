Blackout a Grugliasco: si riqualificano 12 cabine elettriche

Nel pieno delle criticità legate a recenti blackout nell’area metropolitana, il Comune di Grugliasco ha incontrato i rappresentanti di E-distribuzione per fare il punto sugli interventi in corso e programmati per rafforzare la rete elettrica cittadina.

All’Assessore Raffaele Bianco sono stati illustrati i lavori di potenziamento, che comprendono la riqualificazione di 12 cabine elettriche (7 già completate) e la ricostruzione di oltre un chilometro di linea di media tensione. L’obiettivo: aumentare l’affidabilità e la resilienza del servizio.

Il Comune ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di una corretta informazione alla cittadinanza, soprattutto in caso di disservizi. Attivo il numero verde 803 500 per segnalazioni e assistenza.

Entrambe le parti hanno confermato la volontà di proseguire nella collaborazione, puntando su trasparenza e rapidità nella comunicazione con i cittadini.