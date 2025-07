Topoband aiuta Admo a sostituire il vecchio Doblò ‘compagno di tante battaglie’

Un concerto rock e blues per aiutare l’Admo (Associazione donatori midollo osseo) a sostituire il vecchio Doblò ‘compagno di tante battaglie’. Domani, sabato 12 luglio, dalle 21, al Forte di Fenestrelle salirà sul palco la Topoband, big band pinerolese che suonerà per sostenere l’associazione nata tra Villar Perosa e Milano. “La raccolta fondi serve per rinnovare i mezzi che utilizziamo per svolgere le nostre iniziative di sensibilizzazione e iscrizione nel registro di donatori di midollo osseo. In particolare dobbiamo sostituire il nostro vecchio Doblò che è stato un vero compagno di tante battaglie e con cui ormai abbiamo percorso più di 330.000 chilometri” spiega Stefano Balma, presidente regionale dell’Admo.

I membri dell’Admo macinano molti chilometri ogni anno perché l’attività di sensibilizzazione e iscrizione si svolge nelle piazze, nelle scuole, e nelle università di tutto il Piemonte e della Valle d’Aosta che da poco ha perso la sezione locale. “Dobbiamo sempre portare con noi gazebo, tavolo, pc e stampante perché l’iscrizione avviene online. Si tratta quindi di una mole di materiale non indifferente e per questo abbiamo bisogno di mezzi capienti” aggiunge Balma.

Lo spettacolo della Topoband è realizzato in collaborazione con il Comune di Fenestrelle e l’associazione Progetto San Carlo. “Saliremo sul palco in quattordici quella sera per eseguire un repertorio che prevede i successi dei Blues Brothers e brani italiani e internazionali famosissimi, che tutti conoscono. Ci sarà spazio anche per la musica che ascoltano oggi i più giovani con le cover dei Pinguini Tattici Nucleari” annuncia Tommaso Biffi, frontman della Topoband. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo band.topoband@gmail.com.