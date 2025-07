In sella per affrontare grandi scalate del Pinerolese lungo vie libere dai motori

Quattro giornate in cui i ciclisti appassionati potranno affrontare la Verna di Cumiana, la salita del rifugio Barbara e quelle che portano al Colle Pra Martino senza preoccuparsi del transito di veicoli. Un’idea che nasce all’interno del progetto di Upslowtour dell’Unione Montana del Pinerolese per far conoscere il territorio a tutti gli amanti dell'outdoor e della bici.

“Circa due anni fa si è iniziato a spostare anche un po’ l’attenzione, oltre che sulla mountain bike, sulla bici da corsa. Si sta lavorando su questo tipo di utenza, gli amanti della bici da corsa – indica Davide Benedetto, del team tecnico dell'Unione –. E questo è già avvenuto sia intervenendo dal punto di vista infrastrutturale con, ad esempio, la riasfaltatura parziale della strada per il rifugio Barbara e di quella per la Vaccera, sia con una serie di iniziative promozionali come le pedalate con Chiappucci, Mosca e Cassani”.

L’ispirazione arriva dall’inizio di una collaborazione con Terres Monviso, che porta avanti l’iniziativa Scalate Leggendarie su alcune salite tra quelle più iconiche del panorama nazionale, come il Colle dell’Agnello: “Abbiamo deciso, anche con il loro benestare, di riprendere questo format e di avviare da quest’anno una serie di chiusure su vie che non sono in realtà solo dell’Unione, perché abbiamo esteso questa proposta a tutti i Comuni che fanno parte e collaborano con Upslow Tour”.

Si inizierà domani, sabato 12 luglio, con la Verna di Cumiana chiudendo la strada da Borgata Picchi a Borgata Ravera dalle 8,30 alle 12,30. Negli stessi orari mercoledì 23 luglio si potrà salire al Rifugio Barbara Lowrie e sabato 26 luglio al Colle Pra Martino da San Pietro Val Lemina partendo da piazza Piemonte. Infine, sabato 2 agosto dalle 9 alle 12 sarà chiusa strada Pramartino dalla Chiesa di San Pietro in Vincoli per raggiungere il Colle.

“Non è un evento, una pedalata in compagnia. Semplicemente si offre ai ciclisti la possibilità di avere a disposizione la strada chiusa a macchine e moto in una determinata fascia oraria, quindi uno può arrivare quando vuole, per poterla affrontare in tranquillità. Tutto a titolo gratuito e senza necessità di iscrizione” sottolinea Benedetto.

Si è poi aggiunto un evento collaterale, la ‘Risagliardo Bike Day’ tra San Germano Chisone e Pramollo, per sabato 19 luglio: una pedalata in questo caso di gruppo fino a Borgata Ruata lungo la salita del colle Lazzarà con ritrovo alle 9,30 e partenza alle 10,30. La strada non sarà totalmente interdetta al traffico a motore, ma la salita sarà accompagnata con mezzi che segnaleranno l'arrivo dei ciclisti.

“Il nostro obiettivo è quello di riproporre queste giornate annualmente, magari altre salite, sempre nel periodo estivo. Non è il numero di partecipanti che indicherà la buona riuscita o meno dell’evento, perché sono iniziative che hanno un senso se trovano una loro solidità e continuità. Chiudere le strade è sempre un tema delicato e crea qualche disagio: la vittoria sta già, con l’aiuto dei Comuni, nel riuscire a farlo”, conclude Benedetto.

Per maggiori informazioni su percorsi, regole e raccomandazioni è possibile consultare questo link https://upslowtour.it/grandi-scalate-del-pinerolese