La Magister Harmoniae di Grugliasco protagonista al Festival delle Orchestre giovanili di Ischia

Anche l’Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco prenderà parte alla stagione estiva 2025 del prestigioso “Festival delle Orchestre Giovanili” ai Giardini La Mortella di Forio d'Ischia che ha preso il via giovedì 19 giugno e propone sette appuntamenti serali dedicati alla musica sinfonica e alle orchestre giovanili.

Giunta ormai alla diciottesima edizione, la Stagione Sinfonica promossa dalla Fondazione William Walton nella suggestiva cornice del Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia, sotto la Direzione Artistica di Caroline Howard, presenterà un ricco cartellone estivo con sette concerti serali come da tradizione dedicati alla musica sinfonica, che spazieranno dalle sonorità iberiche al jazz, dal musical al cinema fino ad un immancabile omaggio alla contemporaneità della musica di William Walton.

Con la presenza di orchestre provenienti dalla Spagna, l’Aquila, Regno Unito, Napoli e Perugia, l'Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco giovedì 17 luglio salirà palco del Teatro Greco, diretta dal M° Elena Gallafrio, ed eseguirà le musiche più belle tratte dalle colonne sonore del cinema e del musical.

La Magister Harmoniae formata da circa 70 giovani talenti, presenterà alla Mortella un ricco programma di musiche da film fra i quali Jurassic Park, Pirati dei Caraibi, Trono di Spade, Mission Impossible, Western Medley, Once Upon a Time in America ed altre colonne sonore dell'indimenticabile Ennio Morricone.

L’Orchestra Magister Harmoniae partirà mercoledì 16 luglio da Grugliasco con un centinaio di persone che comprendono l’orchestra, il coro e le famiglie.