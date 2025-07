Ruspe in azione sotto il ponte di corso Romania, rimossi i rifiuti abbandonati

Questa mattina le ruspe sono entrate in azione a Falchera, sotto il ponte di corso Romania, per sgomberare una consistente quantità di rifiuti accumulati negli ultimi mesi. L’intervento di bonifica, programmato in collaborazione tra la Circoscrizione 6, Amiat e il Comune di Torino, ha permesso di restituire decoro a un’area da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Tra gli scarti rimossi si contavano ingombranti, sacchi di spazzatura, materiale edilizio e resti di bivacchi. Il lavoro di pulizia si è concentrato soprattutto nella zona sotto il cavalcavia, lungo un tratto utilizzato impropriamente come discarica abusiva a cielo aperto.

A commentare con soddisfazione l’operazione è Giulia Zaccaro, coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6: “Finalmente un intervento concreto in un punto critico del nostro territorio. Siamo felici di aver riportato un minimo di ordine e sicurezza in un’area trascurata da troppo tempo. La nostra Circoscrizione continuerà a segnalare, presidiare e sollecitare la rimozione dei rifiuti, perché il rispetto dell’ambiente e del bene pubblico non possono essere messi da parte”, ha dichiarato.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio e contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, che in diverse zone della città - e in particolare nelle periferie - continua a rappresentare una sfida quotidiana.