Nessuna notizia dell'escursionista svizzero disperso nelle montagne torinesi: ricerche riprese all'alba

Sono ricominciate questa mattina all’alba le ricerche di un escursionista svizzero, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 23 giugno, disperso nelle montagne tra Scalaro ( Comune di Quincinetto) e la Val Chiusella. Le operazioni del Soccorso Alpino sono proseguite per tutto ieri, purtroppo senza esito. Nella mattinata di mercoledì le squadre del SASP, insieme a quelle della Finanza, sono state elitrasportate in quota e hanno battuto i principali sentieri che collegano le due valli.

Nel frattempo gli esperti in ricerca dispersi hanno cercato ulteriori indicazioni riuscendo a risalire ad alcune persone che quella mattina sono partite a piedi dal rifugio. Il gestore della struttura ha fornito una fotografia in cui il disperso compariva con altri escursionisti. È stato possibile riconoscere una donna che è stata interpellata e ha ricordato con precisione di aver visto l'uomo svizzero dirigersi verso la Cima Bonze. Nel pomeriggio le ricerche si sono spostate su questa area anche con il contributo dei droni dei Vigili del Fuoco.