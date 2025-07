Effetto Sinner, le Atp Finals 2025 di Torino sfiorano già i 150mila biglietti venduti

Le Nitto Atp Finals 2025 di Torino sfiorano quota 150mila. Al 17 luglio sono infatti 149.410 i biglietti venduti per il torneo tennistico, in programma all'Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre. Numeri forniti dal presidente della Fitp Angelo Binaghi, durante la presentazione del masterplan al Grattacielo Sanpaolo.

Omaggio a Sinner

Un momento che si è aperto con un video- omaggio per Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Wimbledon. Rispetto all'anno scorso sono stati già venduti più ticket: se il 17 luglio 2024 eravamo a quota 142.997, ora siamo appunto poco sotto i 150mila. Gli spettatori provengono da cento nazioni, ben dodici in più rispetto allo scorso anno, con il pubblico italiano che fa la parte del leone, grazie proprio all'effetto Sinner.

Più posti al Parco Olimpico

Ma c'è una grossa novità per tutti gli appassionati di tennis. "Grazie alla collaborazione con Parco Olimpico - ha spiegato Binaghi - siamo riusciti a recuperare circa 700 posti, 10 mila totali in più per il torneo, che ci permettono di soddisfare la voglia di tennis delle persone".

Ma non è finita qui. Nel 2026 nell'Inalpi Arena ci saranno 1.100 seggiolini in più: verranno allargati i soppalchi per un totale di 1.700 metri quadrati. "Questa è una legacy - ha spiegato il presidente della Fitp - che lasceremo al territorio".

Lo Russo: "Lavoriamo per altri 5 anni a Torino"

"Le Atp Finals - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - sono una vittoria della città perché è stato un evento capace di essere condiviso dalla istituzioni, che vede tutti quanti protagonisti in un disegno comune".

"Torino rappresenta - ha proseguito il primo cittadino - un buon modello per altri paesi: meritiamo di tenere le Atp Finals altri cinque anni, perché abbiamo dimostrato di saperle fare".

Il sindaco si è poi rivolto a Binaghi, chiarendo: "Noi lavoriamo per tenere le Atp Finals altri 5 anni a Torino: ci aspettiamo che tutti lavorino con questo obiettivo. Se saremo compatti e andremo tutti nella stessa direzione, raggiungeremo il risultato".