Pezzali e Pinguini Tattici ospiti alle Atp 2025. Binaghi: "Pronto a farmi da parte se la mia visione non è condivisa"

Saranno Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari i super ospiti del grande opening show delle Nitto Atp Finals di Torino, in programma all'Inalpi Arena il prossimo 6 novembre alle 21. L'annuncio al Grattacielo Sanpaolo, dove è stato presentato il masterplan dell'edizione 2025, che ha già visto staccati in prevendita quasi 150mila biglietti.

Atp Finals anche nel 2026 a Torino

Un momento durante il quale il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha annunciato una novità, ma soprattutto ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe nel rapporto con il Governo. "La notizia - ha detto ai microfoni - è che sono stato autorizzato dalle Atp a dire che anche nel 2026 le Nitto Atp Finals rimangono in Italia e a Torino".

Nonostante il ministro dello Sport Andrea Abodi nelle scorse settimane avesse assicurato che il prossimo biennio del torneo si sarebbe svolto di sicuro nel capoluogo piemontese,oggi arriva la conferma che al momento la citta ha messo in cassaforte solo il prossimo anno, oltre al 2025: quelli successivi ancora non si sa. Dopo aver ringraziato il Governo, il presidente della Federtennis e Padel è intervenuto sulla questione del momento, che è tutta romana, ma che potrebbe avere degli impatti anche sul capoluogo piemontese.

Renzi con Binaghi e contro il Governo

Il decreto Sport del Governo, che non riguarda solo le Atp Finals ma tutti i grandi appuntamenti sportivi ospitati in Italia, prevede una co-gestione tra la Fitp e Sport e Salute, la società pubblica presieduta da Marco Mezzaroma. Sinora è sempre stata solo la Federtennis e Padel ad organizzare il torneo tennistico di Torino. E su questo tema nei giorni scorsi il leader di Italia Viva Matteo Renzi era entrato a gamba tesa sul Governo, attaccando l'assenza di Abodi e di altri esponenti domenica scorsa per la finale di Sinner a Londra: "Il ministro Abodi che non è andato a Wimbledon per stare con la famiglia, per un evento sportivo storico per il nostro Paese, si rende ridicolo. Visto che questo governo sembra disinteressato rispetto ai risultati del tennis, spero che a maggior ragione dopo la vittoria di Sinner, Abodi e i suoi sgherri mettano giù le mani dall’organizzazione dell’ATP Finals di Torino".

"Il governo lasci fare le cose a chi le sa fare, come il presidente Binaghi e il suo team", ha concluso l'ex segretario del Pd. "Altrimenti siamo al paradosso: non vanno a Wimbledon e poi pretendono di togliere il controllo a chi ha fatto crescere il tennis".

Binaghi pronto al passo indietro

"Il problema delle nuove leggi - ha spiegato Binaghi - con un'applicazione retroattiva è che possono essere in contrasto con contratti siglati cinque anni fa". Oltre questo Binaghi ha chiarito di aver dato mandato al Consiglio Federale di essere sollevato da eventuali in incarichi con altri enti con cui collabora la Fitp.

Ma è alla fine che il presidente ha voluto sganciare una vera e propria bomba. "Se il problema è la mia visione di quello che deve essere la Federtennis nel mondo - cioè grande, universale e capace di competere a livello organizzativo - e questa non è condivisa, è giusto che si trovi un altro. Sono pronto a farmi da parte, non conosco altri sistemi di valorizzare quello che ho. Io voglio vincere, se mi chiedono di perdere o di pareggiare non sono capace, bisogna che lo faccia un altro".

"Io faccio l'ingegnere. Dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon mi sembra il momento migliore per chiudere la mia esperienza 25ennale: laddove fosse necessario, leverei il disturbo immediatamente" ha concluso Binaghi.