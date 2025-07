Job Film Days 2025, tra le novità un evento in ricordo del giornalista Paolo Griseri

Verso Torino. È il titolo dell’immagine guida della sesta edizione di Job Film Days, in programma a Torino dal 30 settembre al 5 ottobre. Il manifesto, quest’anno, è disegnato dall'autore di graphic novel Roberto Grossi.

Due le novità per la prossima edizione: il 3 ottobre si terrà un evento di approfondimento in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti sul ruolo del giornalista nel raccontare il lavoro, in memoria di Paolo Griseri; una nuova finestra sul documentario grazie alla partnership con ZaLab View, piattaforma online che offre la possibilità di vedere sette opere di giovani registe e registe realizzate tra il 2020 e il 2023, sulle sfide e le speranze del lavoro.