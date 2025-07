Atp Finals 2025, il Fan Village si allarga e all'Inalpi ci sono gli chef stellati. Concerti durante le partite

L'immagine di Jannik Sinner per il Masterplan 2025 delle Atp Finals

Non solo Max Pezzali e Pinguini Tattici Nucleari. Se il cantante degli 883 e il gruppo saranno i super ospiti del Grande Opening Show delle Atp Finals 2025, in programma il 6 novembre alle 21, anche gli altri giorni del torneo diventeranno palcoscenico di musica e non solo di tennis.

Mini-concerto durante le partite

Sull’onda del successo riscosso al Foro Italico durante il Masters 1000 e il WTA 1000 di Roma, anche a Torino è previsto l’appuntamento con Music Break. Dal 9 al 16 novembre, tra la partita di doppio ed il singolo, ci sarà un mini-concerto con protagonisti alcuni tra i più importanti artisti italiani.

I grandi chef

Ma non sarà l'unica novità per chi andrà a vedere sfidarsi gli otto migliori tennisti al mondo. Verranno rinnovati i bar e i ristoranti nei Foyer Sebastopoli e Filadelfia dell'Inalpi Arena, con la partecipazione del Maestro pasticcere Iginio Massari e degli Chef dei “ristoranti stellati” Da Vittorio, La Credenza e Casa Format, a cui si affiancheranno nel corso dell’evento ulteriori celebri “visiting Chef” del territorio piemontese.

Nuovi campi da padel

Il Fan Village sarà più ampio e più scenografico. L’intera area – che potrà accogliere contemporaneamente fino a 5.750 persone (+10% della capienza totale rispetto al 2024) – sarà al centro di un restyling. Il cuore delle attività sportive – Racquetland – sarà interessato da un potenziamento sostanziale, con rinnovati spazi dedicati a padel, pickleball e beach tennis, e una nuova e ampliata area dedicata agli eSports.

Al suo interno, troverà spazio anche il nuovissimo Simulation Hub, una piattaforma esperienziale dove vivere le discipline di racchetta in chiave virtuale e sperimentare le più avanzate tecnologie applicate allo sport: intelligenza artificiale, realtà aumentata, gaming immersivo e molto altro.

Cresce la Food Court

La Food Court, lo spazio dedicato alla ristorazione, presenterà una superficie di oltre 3.700 mq (+15% rispetto al 2024) e il 10% in più dei posti a sedere. Su Piazzale Grande Torino diventerà un set a cielo aperto, così come la facciata del Fan Village e la pensilina di collegamento con l'Inalpi Arena grazie a luci beam, laser ed effetti scenografici amplificati da una superficie LED ampliata del 20%.

Meet the Champions al Regio

Il 7 novembre i torinesi e gli appassionati di tennis accoglieranno finalmente i migliori otto tennisti. A fare da quinta all'incontro il Teatro Regio, per una nuova edizione del Meet the Champions – Singles Players Celebration. In un’atmosfera calda e informale, i finalisti del torneo di singolare saranno accolti dai fan prima di salire su un palco ispirato al celebre salotto della serie televisiva “Friends”.

L'inaugurazione del Fan Village

Sabato 8 novembre, a poche ore dall’inizio delle competizioni, sarà la volta dell’inaugurazione del Fan Village, con una giornata dedicata alle famiglie in cui si potrà accedere a tutti gli spazi gratuitamente. Alle 12 lo spettacolo si intensificherà con il Meet the Champions – Doubles Teams Celebration, la presentazione ufficiale delle squadre di doppio qualificate al torneo.

Murales mangia smog

Ma le Nitto Atp Finals 2025 si allargheranno come di consueto al resto della città: in via Magenta e corso Sebastopoli verranno realizzati due murales "mangia smog". Un’altra grande novità è la creazione di una nuova “Luce d’Artista” ispirata al tennis, che entrerà stabilmente nell’esposizione annuale della città, con un debutto previsto in piazza San Carlo.

Saranno organizzate poi dieci tappe itineranti con mini-campi da tennis e tavoli da tennistavolo, portando lo sport nelle piazze e nei parchi più frequentati. Infine, le vie simbolo del centro – come via Po, piazza San Carlo e piazza Palazzo di Città – ospiteranno mostre grafiche e fotografiche diffuse, trasformando la città in una galleria a cielo aperto.