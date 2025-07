Tutto pronto al Colle dell’Assietta per la rievocazione storica della battaglia del 1747

Rullo di tamburi, stivali in marcia, fragore di baionette. Come ormai da consolidata tradizione, domenica 20 luglio al Colle dell’Assietta si svolgerà la rievocazione storica della battaglia del 1747.

L’iniziativa rappresenta la terza celebrazione della Festa del Piemonte, istituita con legge regionale, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Associassion Festa dël Piemont al Còl ëd l’Assieta, da 57 anni organizzatore della rievocazione. In questa occasione viene ricordata l’epica resistenza dell’esercito sabaudo di Carlo Emanuele III che costrinse alla ritirata i francesi di Lugi XV dopo cinque ore di aspri combattimenti. Un episodio importante per la storia del Piemonte moderno, che pose le basi dell’allargamento dei confini della regione, poi sanciti dalla pace di Aquisgrana del 1748.

“Vi invito calorosamente a partecipare alla Festa del Piemonte: ci ritroveremo all’Assietta per celebrare un’impresa militare, significativa, e soprattutto per dare nuovo valore, tutti insieme, alle nostre radici - ha affermato Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale -. La nostra vittoria del 19 luglio del 1747 al Colle dell’Assietta, al grido ‘Noiàutri i bogioma nen da sì’, è un avvenimento divenuto per i piemontesi un punto di riferimento e di orgoglio: una delle poche grandi vittorie in campo aperto di quell’esercito che difese con caparbietà il suo territorio; con enormi perdite per il nemico e poche da parte sabauda. La Battaglia dell’Assietta e la Festa del Piemonte, grazie all’impegno e alla collaborazione di tanti amministratori locali e dell’Associazione Festa dël Piemont al Còl ëd l'Assieta’, diventano, quindi, opportunità e strumenti preziosi per riscoprire il significato e l’essenza della ‘piemontesità’, cogliendo le peculiarità, linguistiche, musicali e letterarie che appartengono alla nostra storia”.

La giornata avrà inizio alle 9.45 con l’alzabandiera, seguirà la Santa Messa in piemontese e la commemorazione dei caduti all’obelisco. Il momento clou sarà poi la rievocazione della battaglia alle 11.45, a cura di vari gruppi storici, fra cui il Pietro Micca e il Coordinamento rievocazioni storiche 1600-1700. Nel pomeriggio canti e balli folcloristici con la Filarmonica di Cavour e il Coro Alpino Rivoli. Seguirà, alle 15 la presentazione del volume La Battaglia dell'Assietta e la campagna militare alpina del 1747 e alle 17 l'ammainabandiera.