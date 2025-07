A Sestriere, si corre il Trail sui Sentieri dei Campioni - 2° Memorial Pelle

A Sestriere domenica 20 luglio si corre il Trail sui Sentieri dei Campioni - 2° Memorial Pelle, intitolato all’appuntato Michele Pellegrino del Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Cuneo, deceduto in servizio nel giugno 2023. La corsa, organizzata dalla società Podistica Valle Infernotto, si svolge sulla distanza di 20 km con 600 metri di dislivello positivo.

La partenza è fissata per le 10 in piazza Fraiteve e l’arrivo è nello stesso punto, dopo impegnativi e suggestivi passaggi sui sentieri intitolati a Gelindo Bordin, ai gemelli Dematteis, ad Annarita Sidoti e ad Ivano Brugnetti, grandi campioni del passato e del presente che hanno preparato le loro imprese più importanti lungo le vie in alta quota a Sestriere. Dopo la partenza i concorrenti salgono verso la località Monterotta, proseguono in direzione del rifugio Grangie Elp e del rifugio Les Chalmettes, per poi percorrere il sentiero Bordin, scendere lungo la strada del Colle Basset sino al fondovalle a Borgata, risalire sul sentiero Dematteis verso la diga del Chisonetto, percorrere il sentiero Brugnetti e il sentiero del Senatore, la salita di via Sauze e via Louset sino a piazza Fraiteve.

Le iscrizioni sono possibili online sul sito www.irunning.it/events/trailsuisentierideicampioni e direttamente in loco dalle 7,30 del mattino della gara.