La montagna non è più margine: il Rapporto Uncem rilancia le Valli di Lanzo

Uncem nel Rapporto inquadra le sfide della montagna. "Che non è più margine o luogo dell'isolamento - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem -. Abbiamo infatti mostrato che le Valli di Lanzo come altri territori sanno innovare e rispondere prima di altri alle necessità delle comunità. Prima delle aree urbane, con le quali deve nascere un nuovo patto, in particolare sulle infrastrutture".

Il rapporto

Dal Rapporto emerge che le Valli di Lanzo hanno un tasso di occupazione del 44%, in linea con la montagna italiana, mentre è al 6,6% la disoccupazione maschile. Sono 8,3 le imprese ogni 100 abitanti, il 40% sono imprese artigiane, solo lo 0,5% sono cooperative, mentre una su cinque è a trazione femminile, il 10% sono di giovani. Il 7,4% sono straniere. Ogni chilometro quadrato vi sono 0,7 imprese agricole, per un valore aggiunto di oltre 19milioni di euro, facendo in modo che le imprese agricole incidano del 10% sul sistema economico. Oltre la metà del territorio, come descrive il Rapporto, è foresta. Un dato che ben conoscono le Valli di Lanzo, tra le protagoniste in Piemonte nell'attivazione di pianificazione, certificazione e filiere. Una rivoluzione verde, intensa e appassionata.

Rispetto al turismo, nelle Valli di Lanzo vi sono 8,1 posti letto ogni cento abitanti e la durata media del soggiorno è di 2,4 giorni. Dati economici sotto la media nazionale: 17mila il PIL pro-capite, poco inferiore al reddito medio pro-capite che supera di poco i 20mila euro. Il Rapporto mette a confronto tutti i dati di tutti i territori piemontesi e nazionali. Una lunga analisi. "Materiali e riflessioni offerti alla politica, agli amministratori, ai territori impegnati a costruire futuro attraverso le Green Community e a tutti coloro che sono chiamati a decisioni importanti nell'allocazione di risorse, definizione di strumenti di governance e assetti istituzionali che riguardano il futuro della montagna e con ciò quello dell'intero Paese", evidenzia il Presidente Uncem Colombero.

Il punto

Domenica mattina alle 11,30 il punto a Lanzo. Tra gli ospito Fabrizio Vottero, sindaco di Lanzo, Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, Ernestina Assalto, assessore Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, assessore di Lanzo e Referente Strategia Aree Interne delle Valli di Lanzo, Claudio Amateis, presidente del Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.